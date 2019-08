OM eist celstraf tegen voormalige scoutingleider voor ontucht tijdens kamp

Tegen een 41-jarige Zwollenaar is een celstraf van 270 dagen geëist, waarvan 163 voorwaardelijk, voor het betasten van een tienjarig lid van een scoutinggroep uit Kampen. De Zwollenaar was leider van de scoutinggroep. De man zat het onvoorwaardelijke deel van de geëiste straf al uit in voorarrest en hoeft, als het aan de officier van justitie ligt, niet terug de gevangenis in.

De jongen vertelde meteen na afloop van het kamp in september vorig jaar aan zijn ouders dat de man 's nachts met zijn hand in zijn onderbroek had gezeten. De ouders schakelden direct de politie in en er werd een DNA-onderzoek gedaan bij de jongen. Dat onderzoek wees uit dat het DNA van de leider op meerdere plekken werd aangetroffen.



'Nachtmerrie'

"Ik heb die jongen niets aangedaan. Hij had een nachtmerrie en ik heb gepoogd hem wakker te maken, maar dat lukte niet", vertelde de 41-jarige tegen de rechters in Zwolle. "Verder is de nacht gewoon gelopen. De volgende dag heb ik gewoon de spullen ingepakt en toen hoorde ik dat ik iemand aangerand had." De man zegt dat hij geen idee heeft hoe zijn DNA op het onderlichaam van de jongen terecht kwam. "Ik zit sinds november vorig jaar in een nachtmerrie", aldus de man. "En dan krijg je dit. Ik weet dat ik het niet heb gedaan, ik kan het niet verklaren."



De 41-jarige Zwollenaar was eerder betrokken bij een scoutinggroep in zijn woonplaats. Daar werd de man al eens aangesproken op zijn gedrag. Zij vonden de man te 'knuffelig'. "Ik ben wel knuffeliger dan anderen", erkende de man. Hij is inmiddels niet meer betrokken bij de scoutinggroep en is ook zijn baan als docent kwijt. Hij kwam in juni dit jaar op vrije voeten en heeft sinds dat moment een contactverbod met minderjarigen.



Slachtofferverklaring

Het eerste wat de jongen tegen zijn ouders zei toen hij bij hen in de auto stapte was: "Hij moet de gevangenis in." Dat werd duidelijk uit de slachtofferverklaring die namens de ouders werd voorgelezen. De Zwollenaar was voor hun zoon een belangrijk iemand. Hij keek ontzettend tegen hem op. Volgens de ouders is de schade van wat gebeurde op het kamp groot, de jongen heeft er nog steeds veel moeite mee.



Volgens de officier van justitie staat vast dat de man de ontucht pleegde. De kans dat het DNA van iemand anders is dan de verdachte is ontzettend klein, één op een miljard. Het DNA werd vervolgens ook nog eens precies gevonden op de plekken die overeenkomen met het verhaal van de tienjarige. Naast de geëiste straf zou de Zwollenaar 750 euro schadevergoeding moeten betalen.



Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.