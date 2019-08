Fans kijken terug op geslaagd avondje: 'Ik ben een stuk positiever over Enschede'

De sfeer rondom De Grolsch Veste is voor de wedstrijd gemoedelijk. Twee Belgische fans zijn op uitnodiging van Willem II aanwezig. "Ik heb samengewerkt met Adrie Koster (trainer Willem II), daarom zijn we hier", vertelt één van hen. Elders in de stad zijn negentien aanhoudingen verricht, maar in en rondom het stadion is de sfeer gemoedelijk.

Over de politie in Enschede zijn de Belgen vol lof. "Vriendelijke mensen, dat is bij ons wel anders. We zijn natuurlijk ook deftige mensen die een voetbalwedstrijdje komen kijken", zegt hij met een knipoog. "Natuurlijk is het jammer dat de supporters van Antwerp er niet bij zijn, het zijn twee mooie supporterskernen. Nu moet er meer politie aan te pas komen dan wanneer je ze had toegelaten."

'Positiever over Enschede'

Ook de circa vierduizend supporters uit Alkmaar zijn lovend over de Grolsch Veste. "Wat een PR, je ziet zelfs de Grolsch-brouwerij als je de snelweg afgaat. Ik ben inmiddels een stuk positiever over Enschede", vertelt een fan, die tussen de fanatieke supporters gaat staan. "Het is mooi dat we hier welkom zijn. Het is nog vakantietijd, dus we hadden de lange reis er wel voor over", stelt een ander. FC Twente wordt via een spandoek ook bedankt voor de gastvrijheid.

De fans zien een wedstrijd die vanuit Alkmaars perspectief minder goed verloopt. AZ krijgt wel kansen, maar het zijn de Belgen die voor rust uit een hoekschop op een 0-1 voorsprong komen. Nadat de Belgen met tien man komen te staan, komen de Alkmaarders nog langszij via Myron Boadu. Zo lonkt alsnog de groepsfase van de Europa League.

Aanvoerder Teun Koopmeiners is lovend over de organisatie in Enschede. "Twente heeft een mooi stadion en als je dan hier ziet, wat de mensen ervan gemaakt hebben in de kleedkamer en de dingen rondom, dan is dat fantastisch geregeld."