Uit het paradijs der nutteloze voetbalfeiten: Twente hoopt weer op zinderende slotfase

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

Go Ahead Eagles - Jong FC Utrecht

Het is de derde keer dat de Deventer ploeg het opneemt tegen de beloften van FC Utrecht. Twee seizoenen geleden bleef het 0-0, vorig jaar wonnen de Eagles de openingswedstrijd van het seizoen met 5-0 (goals: Richard van der Venne, Gino Bosz, Thomas Verheijdt, Maarten Pouwels en Paco van Moorsel). De ploeg uit Utrecht scoorde dus nog nooit in de Adelaarshorst.

Aftrap vrijdag 20.00 uur

PEC Zwolle - Sparta

PEC Zwolle kent net als vorig seizoen een slechte start. Drie gespeeld, nul punten en allerlaatste in de stand. Ook vorig seizoen stond PEC na drie speelronden puntloos onderaan, maar volgde in de vierde ontmoeting de eerste zege bij FC Groningen (0-1).

Sparta doet het als gepromoveerde ploeg uitstekend. De Rotterdammers staan vierde en zijn met twee zeges en een remise nog ongeslagen.

Aftrap zondag 16.45 uur

Spelers van PEC Zwolle vieren de eerste overwinning van het vorige seizoen bij FC Groningen (0-1) (Foto: Pro Shots)

Heracles - Vitesse

Heracles wacht dit seizoen nog altijd op de eerste zege, terwijl Vitesse nog ongeslagen is. De Almeloërs begonnen maar drie keer eerder zo matig aan een eredivisieseizoen (1965/66, 2007/08 en 2014/15).

Mocht Heracles verliezen van Vitesse, dan is het de vierde thuisnederlaag op rij (de 4-5 verliespartij tegen Excelsior van vorig seizoen meegerekend). Nooit eerder verloor Heracles vier keer op rij in eigen huis op het hoogste niveau.





Aan de thuiswedstrijd van vorig seizoen tegen de Arnhemmers bewaart Heracles goede herinneringen: 3-2 winst. Opmerkelijk: alle drie de Heracles-goals werden gemaakt met het hoofd.

Aftrap zaterdag 19.45 uur

Heerenveen - FC Twente

In het seizoen dat FC Twente degradeerde was Heerenveen twee keer te sterk voor de Enschedeërs. In de Grolsch Veste werd het 0-4, in Heerenveen maakte Daniël Høegh de winnende.

De laatste Twente-zege in Friesland dateert van februari 2016. De wedstrijd leek in 1-1 te eindigen, maar in de slotfase bezorgden Jerson Cabral en Hakim Ziyech Twente alsnog drie punten.

De huidige FC Twente-trainer, Gonzalo Garcia, stond als speler twee seizoenen onder contract bij Heerenveen. Na een uitstekend jaar bij AGOVV in de eerste divisie (35 duels, 16 goals) kreeg hij de kans op het hoogste niveau. Een succes werd dat niet. In dertien duels bleef de geboren Uruguayaan steken op één goal waarna hij in december 2007 werd verhuurd aan Heracles.

Aftrap zaterdag 20.45 uur

De drie doelpuntenmakers van FC Twente tegen Heerenveen in 2016: Cabral, Ziyech en Uvini (Foto: Pro Shots)