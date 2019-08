Enschedese familievete leidt tot poging tot doodslag

De Enschedeër zou met gierende banden over het plein zijn gereden (Foto: Getty Images)

Een 26-jarige Enschedeër is veroordeeld voor een poging tot doodslag op een plaatsgenoot. Drie jaar geleden reed hij in zijn auto op hoge snelheid de plaatsgenoot aan na een ruzie. Volgens de rechtbank heeft hij met zijn rijgedrag het leven van het slachtoffer op het spel gezet. Dat hij daarna doorreed zonder te kijken wat het eventuele letsel was, rekent de rechtbank hem zwaar aan is te lezen in het vonnis.

Een getuige zegt dat de 26-jarige Enschedeër destijds met gierende banden over de Agelobrink reed. Aan het einde van het rondje over het plein reed hij de plaatsgenoot ondersteboven. De aanrijding is het gevolg van een sluimerende familievete. Al jaren leven mensen van twee families met elkaar in onmin.

Op 21 augustus 2016 komt de vete tot een trieste eruptie als de 26-jarige Enschedeër samen met een vriend in zijn auto rondrijdt. Bij een bushalte ziet hij een broer van 'het andere kamp'. Die heeft hem naar eigen zeggen meermalen bedreigd, dus de bestuurder wil verhaal halen. Daar ontstaat al een klein opstootje.

Klappen

Later op de dag rijdt de Enschedeër naar de Agelobrink, om te praten met familieleden van de man bij de bushalte. "Maar net toen ik het gesprek was begonnen, hoorde ik achter mij klappen vallen." De vriend van de Enschedeër blijkt te worden aangevallen. "En toen dacht ik, ik moet vluchten. Dat zijn geen lieverdjes hoor, die mensen. Ze hadden ook messen, dat weet ik zeker. Ik wilde niet dat ze me zouden steken."

Gebroken kaak

De Enschedeër besluit het hazenpad te kiezen. Volgens getuigen rijdt hij met piepende banden op volle snelheid een rondje over de Agelobrink. Het hofje kun je maar op één plek in- en uitrijden. En precies op die plek wordt zijn kameraad nog steeds belaagd door vier broers. "Ze hebben hem zelfs een gebroken kaak geslagen."

Vermoorden

De Enschedeër besluit door te rijden. "Ik zag opeens wat van rechts en hoorde een tik. Ik dacht dat iemand tegen mijn auto aanschopte." Maar die verklaring vindt de rechtbank ongeloofwaardig: "Voor de rechtbank staat vast dat het slachtoffer zich op de weg bevond op het moment dat verdachte de hoek om kwam. Verdachte moet hem daar ook hebben gezien en zijn ontkenning op dat punt is ongeloofwaardig."

Straf

De aangereden broer blijkt zijn pols te hebben gebroken. Een kwetsuur waar hij nu nog steeds, drie jaar later, last van zegt te hebben. Omdat de behandeling van de rechtszaak lang heeft geduurd, legt de rechtbank een lagere straf op dan ze normaal gesproken zou doen. De Enschedeër moet 200 uur taakstraf vervullen. Als hij weer de fout ingaat, moet hij een halfjaar de cel in.

Uitbundige rijstijl

De Enschedeër vindt zelf dat hij geen straf verdiend. "Ik moest gewoon vluchten, ik was bang. En er was maar één plek waar ik het pleintje af kon."

Over de hoge snelheid op het pleintje zei zijn advocaat Michels: "Mijn cliënt etaleert wel vaker een uitbundige rijstijl. Hij zit wel vaker hoog in de toeren. Maar heel veel snelheid zal hij op dat pleintje niet hebben kunnen maken. Daarnaast is dat slecht onderzocht. Zo zijn er bijvoorbeeld niet eens foto's van bandensporen."

Het is niet bekend of er een hoger beroep komt.