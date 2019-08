Deze Antwerp FC-supporter was wél bij de wedstrijd in De Grolsch Veste

Geschreven door: Gerben Oost

In zijn eigen auto reed hij donderdag van zijn woonplaats Brecht naar Enschede. Hij vertrok vroeg en reed in zijn eentje richting Twente. Die tactiek was volgens hem het succesvolst om tot in het stadion te kunnen geraken. "Je moet inventief zijn om er bij te kunnen zijn", reageert hij telefonisch.

Op ruime afstand van Enschede leek zijn reis voortijdig te stranden. "Op zo'n 35 kilometer van Enschede werd ik door de politie van de weg gehaald." De agenten vroegen uiteraard wat hij kwam doen. Hij antwoordde eerlijk dat hij er was voor de voetbalwedstrijd. "Ik dacht ik kan maar beter eerlijk zijn. Kan wel zeggen dat ik de trainer ben van Antwerp FC, maar ja..."

De agenten - "hele vriendelijke mensen" - zagen blijkbaar geen reden om Barhih aan te houden of te verplichten terug te rijden, want hij mocht zijn weg vervolgen. Rond een uur of vier in de middag was hij in Enschede. "Daar nam ik niet de eerste, maar de tweede afslag. Via een aantal kleine wegen kwam ik op een industrieterrein. Ik kon het stadion al zien. Ik parkeerde de auto op het industrieterrein en de laatste twee of drie kilometer heb ik gelopen."

Tijdens zijn wandeling naar de Grolsch Veste viel het de Antwerp FC-supporter vooral op hoe rustig het was op de wegen naar het stadion toe. "Gunstig voor mij, minder slim van de politie." Twee keer kwam hij een politieauto tegen, maar die reden hem voorbij." Dat de agenten Barhih niet herkenden als supporter van de Belgische club is niet zo gek. "Ik droeg natuurlijk geen clubkleuren. Dat zou niet slim zijn geweest."

Ook bij stadion zag Barhih nauwelijks tot geen politie. "Ik was enorm verbaasd dat ze er niet waren. Niet bij het stadion in ieder geval." Op zijn gemak liep de Belg een rondje om De Grolsch Veste. "Ik ben ook bij de fanshop binnen geweest. Daar heb ik gevraagd of ze wisten hoe ik het stadion in zou kunnen komen. Dat vonden ze niet leuk. Ze zeiden dat dat niet zou lukken."

Weer buiten zag Barhih dat het drukker was geworden bij het stadion. "Er werden camera's naar binnen gebracht en er liepen ook veel obers en mensen van de catering het stadion in en uit bij een openstaande poort." Barhih ging ervan uit dat het niet zou opvallen als ook hij door de poort naar binnen zou lopen. "Ik dacht: 'niet iedereen die hier rondloopt kent elkaar'."

Zonder problemen wandelde de Antwerp FC-supporter op z'n gemak De Grolsch Veste binnen. Niemand sprak hem aan of hield hem tegen. "Ik ben de tribunes opgegaan om een beetje rond te kijken en wat foto's te maken." Omdat het allemaal zo makkelijk ging, bleef hij hangen in het stadion, waarbij hij ervoor zorgde dat hij niet opviel. Als iemand hem al aansprak reageerde hij in het Frans. "Dan haken de meeste mensen wel af. Alleen het woordje toilet verstaan ze."

Rond een uur of zes werd het drukker in het stadion. Dat maakte het voor Barhih makkelijker. Hij mengde zich onder de mensen en vermaakte zich prima. "Ik kwam terecht op een bevoorrechte tribune met zachte stoelen. De mensen van AZ die daar liepen konden allemaal gebruik maken van een buffet. Zonder polsbandjes of zo. Dat heb ik dus ook maar gedaan. Gratis voetbal en gratis eten. En na de wedstrijd waren er nog lekkere hapjes."

In het stadion liep Barhih nog twee van televisie bekende Vlamingen tegen het lijf die wel even tijd hadden voor een selfie met Barhih.

Selfie met Erik van Looy en Philippe Geubels (Foto: facebook.com/joeri.barhih)

De wedstrijd zelf vond hij "plesant en aangenaam. "Ik had een goede plaats. Zat dicht op het veld. Het bestuur van Antwerp FC zat één rij achter mij."

Ook over het resultaat van zijn club is hij te spreken. "We hebben een uit-doelpunt gemaakt. Dat is heel belangrijk. Het lukt ons eigenlijk altijd om een doelpunt te maken. Ook tegen moeilijke tegenstanders."

AZ zat volgende week flink aan de bak moeten om de tweestrijd met Antwerp FC te winnen. "Ook wij spelen niet in ons eigen stadion", zegt Barhih. "Dat voldoet niet aan de regels van de Europese voetbalbond. Wij spelen in Brussel. Van de 25.000 kaarten die voor ons beschikbaar zijn, zijn er al meer dan 20.000 verkocht."

De Belg uit Brecht heeft een prachtig verhaal dat hij zeker nog vaak zal vertellen. Daags na de wedstrijd begrijpt hij nog steeds niet waarom de supporters van zijn club werden geweerd. "Ik vind vooral dat er onnodig moeilijk is gedaan. De Hollanders zijn straks van harte welkom bij ons."