Anderhalf jaar studievertraging voor Solar Team Twente: goed voor je carrière?

Op de atletiekbaan van de Universiteit Twente, rent Bos de laatste rondjes voordat ze met haar team naar Australië vertrekt. "We moeten soms uren rijden in een krappe auto, dan is het belangrijk om fit te zijn."

Studievertraging

De race is het hoogtepunt van anderhalf jaar werken aan de Red E, de zonneauto waarmee Solar Team Twente dit jaar hoopt te winnen. "We hebben hard aan de auto gewerkt en werkdagen van standaard 12 uur waren geen uitzondering," vertelt Bos. Het afgelopen anderhalf jaar heeft ze haar studie stopgezet om fulltime bezig te kunnen zijn met de voorbereidingen en dat betekent dat ze studievertraging oploopt.

"Maar dat is het allemaal waard,- in dit jaar heb ik zoveel geleerd, en ik verwacht eigenlijk niet dat ik in de rest van mijn leven zoveel ga leren in zo'n korte tijd."

Eerste generatie

Ook deelnemer van het eerste uur, Erik Hoogma, beaamt dat. "Bij ons ging het er nog wel wat amateuristisch aan toe." In 2005 werd het idee van een Solar Team geboren, en uitgewerkt in een kamer in de bibliotheek zonder ramen op de Universiteit Twente. "Dat was een van de enige plekken waar we terecht konden, en daar hebben we heel wat uren doorgebracht. Vooral in de winter zijn er weken geweest waarin ik geen daglicht heb gezien."

Dat klinkt zwaar, maar het zien van het prototype van de eerste zonneauto roept warme gevoelens op bij Hoogma. "Onze start met het vinden van de sponsoren was moeizaam, maar we hadden een team dat hoe dan ook wilde racen. Natuurlijk zijn er honderd en één dingen misgegaan, maar we hadden een team met een instelling van; al moeten we hem duwen van Darwin naar Adelaide, maar we doen mee met de race."

Inmiddels werkt Hoogeboom voor een bedrijf in Enschede dat destijds het Solar Team Twente sponsorde. "Het is een stuk ervaring dat je meeneemt naar een werkomgeving. Het Solar Team Twente is een project waar op hoog niveau met techniek werkt, waarbij je ervaring opdoet die je niet in de collegebanken opdoet. Het is zeker moeilijker geworden om naast je studie dingen op te pakken. Wij hebben ook onze studie moeten stopzetten, dus het zal altijd geld kosten, hoe je het ook went of keert, maar het is niet dat het weggegooide tijd is, ik denk dat het zelfs waardevoller is."

Winnen

Bos en haar team zijn er in elk geval klaar voor. "We gaan erheen om te winnen!"