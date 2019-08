Heracles met Pröpper en Konings op jacht naar eerste zege

Heracles Almelo kan tegen Vitesse weer beschikken over aanvoerder Robin Pröpper. Verder staat Konings voor het eerst in de basis dit seizoen.

Pröpper stond tegen PSV nog aan de kant door knieproblemen, maar keert nu weer terug. "Hij is onze leider. We hebben hem nodig, helaas voor Dario van den Buijs", zegt Wormuth. Knoester staat in de defensie naast de aanvoerder van Heracles.

Doelpogingen

Alleen PSV, Ajax en Utrecht hadden in de eerste drie wedstrijden meer doelpogingen dan Heracles Almelo, maar tot doelpunten leidde het nog nauwelijks. "Maar gelukkig krijgen we de kansen", zegt Wormuth die tegen Vitesse met Konings begint op de plaats van Bijleveld. "Konings was onze topscorer in de voorbereiding. En we hebben doelpunten nodig."

Ritme

"Wij hebben wedstrijden nodig om in ons ritme te komen en gelukkig hebben we er morgen weer een", zegt Wormuth. "Als team spelen we niet slecht, maar we moeten spelers ontwikkelen. We hebben veel jonge spelers."

Heracles Almelo-Vitesse begint zaterdag om 19.45 uur en is te volgen via Radio Oost en online.