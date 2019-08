Supportersgroepen uit Nederland, Duitsland en België wilden vechten in Enschede

Meerdere supportersgroepen waren van plan om de confrontatie met elkaar op te zoeken in de gemeente Enschede. Groepen uit Duitsland, België en Nederland wilden gisteren naar Enschede komen om te vechten rondom de Europa League-wedstrijd van AZ in Enschede. Dat laat de politie weten.

Enschede en FC Twente besloten vorige week dat AZ de Europese wedstrijd tegen FC Antwerp wel in Enschede mocht spelen nadat het dak van het AZ-stadion was ingestort. De dagen voor de wedstrijd kreeg de politie signalen dat verschillende supportersgroepen uit verschillende Nederlandse regio’s, Duitsland en België een confrontatie met elkaar zochten in de gemeente Enschede.

Reden voor burgemeester Onno van Veldhuizen uit-supporters te weren en een noodverordening op te stellen. "Hij heeft toen een besluit genomen waar wij als politie achter staan. Dat heeft misschien, zoals het voor het oog lijkt, heel veel politie-inzet gekost. Maar als wij toch de Antwerp-supporters in het stadion hadden, dan hadden we waarschijnlijk veel en veel meer collega's op moeten trommelen", laat politiewoordvoerder Chantal Westerhoff weten.

"Het makkelijkste was dat we vrijdagavond hadden gezegd: 'Donderdagavond hier een wedstrijd? Nee, dat kan niet. Dan hebben we al twee evenementen, laat maar zitten'", zegt woordvoerder Ton Kamp een dag na de wedstrijd. "Maar dan was de wedstrijd misschien wel niet doorgegaan en had AZ geen kans op de volgende ronde van de Europa League gehad."

FC Twente-supporters

Op de wedstrijddag zagen agenten dat supporters van FC Twente al vroeg in de middag al ‘spottend’ en ‘zoekend’ door het centrum van Enschede liepen. Hierdoor kwam de politie een paar keer in actie om een mogelijke escalatie of dreigende situatie, waarbij deze groep betrokken was, in de kiem te smoren.

In totaal werden er negentien personen aangehouden. Daarnaast zijn tijdens diverse controles ongeveer tweehonderd mensen, die uit België kwamen of in een voertuig reden met een Belgisch kenteken en die geen plausibele verklaring hadden, gevorderd de gemeente Enschede te verlaten.

Inmiddels zijn alle aangehouden verdachten, waarvan er veertien in het arrestantencomplex in Borne hebben overnacht, weer vrijgelaten. Zij hebben een boete van 200 euro gekregen. Ondanks het aantreffen van verzwaarde handschoenen en een honkbalknuppel is de politie niet overgegaan tot het preventief fouilleren.

Van Veldhuizen niet bereikbaar

Van Veldhuizen was de afgelopen dagen niet beschikbaar om zelf een reactie te geven op zijn besluit, dat liet hij over aan zijn woordvoerder. "Als wij op vrijdagavond te horen krijgen dat er een wedstrijd georganiseerd moet worden met alle bijkomende problemen, dan wordt de agenda van de burgemeester schoongeveegd en dan is er maar één ding echt belangrijk: zorgen dat die wedstrijd niet tot problemen leidt. Er zijn dingen die nog belangrijker zijn dan te woord staan van de media."

Van Veldhuizen was gisteravond zelf niet bij de wedstrijd. "Hij mocht niet komen, want hij is geen AZ-supporter, zoals wel gesuggereerd werd. Hij is gisteravond toen de wedstrijd gespeeld werd aan het werk gegaan."