Speciaal welkom voor leerlingen van De Werkschuit in Zwolle

Directeur Mirjam van der Meijden bekijkt met een glimlach het tafereel op het schoolplein. "Het moet een mooie start zijn natuurlijk. Zo'n eerste dag is altijd even aftasten. Het is allemaal weer even nieuw en dan wil ik wel weten hoe het met iedereen is."

Bij De Werkschuit komen kinderen van 0 tot 12 jaar. Naast de gewone school zijn er een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen gehuisvest.

Beteuterde blik

Joël zit met een wat beteuterde blik bij zijn vader op de arm. Hij is er duidelijk nog niet klaar voor. "Ik heb gewoon geen zin om weer naar school te gaan."

Bij vier meiden iets verderop is het duidelijk anders als ze gevraagd wordt of ze er zin in hebben. "Gewoon in alles op school", roept de één. "Vooral in gym", zegt een ander. Waarna de derde gierend van de lach roept zich vooral te verheugen op de pauzes.

'Meer structuur en ritme'

De moeder van een meisje vindt het wel lekker, zo'n eerste schooldag. "Ik heb er drie en nu ze weer naar school gaan komt er toch weer wat meer structuur en ritme. Nu heb ik weer iets meer tijd voor mezelf."