Celstraf geëist tegen man uit Goor voor misbruik neefjes en nichtje

De kinderen waren op het moment dat het misbruik begonnen zou zijn tussen de 5 en 10 jaar oud. De zaak kwam eind 2018 aan het rollen toen een van de kinderen een opmerking maakte dat zijn oom wel eens aan hem zat. Nadat andere kinderen dat bevestigden, volgde aangifte. Begin dit jaar werd de man opgepakt, sindsdien zit hij vast.



De 37-jarige heeft het misbruik bekend. Hij zegt dat hij de drang om seksuele handelingen met de kinderen te verrichten niet kon onderdrukken. "Ik leefde in een soort van roes, een tunnel." Gedragsdeskundigen concluderen dat de man pedofiele gevoelens heeft.

De man had eerder niet in de gaten dat hij die gevoelens in zich had, pas toen hij de slachtoffertjes zag kwam de drang. Op de vraag wat er was gebeurd als het misbruik niet was uitgekomen antwoordde de man: "Ik durf daar geen antwoord op te geven".



Alles kwijt

Door het uitkomen van het misbruik verloor de 37-jarige alles wat hij had in zijn leven. Zijn vrouw scheidde van hem en zorgde voor een contactverbod met hun zoon, terwijl zijn werkgever hem ontsloeg.



De grootouders van de slachtoffertjes lieten in een verklaring weten dat de man "een plek heeft in ons hart en we willen dat hij geholpen wordt, maar we willen hem niet meer zien." De grootouders hebben inmiddels de zorg voor hun kleinkinderen en vertelden dat ze, met hulp van jeugdzorg, er hard aan werken om de emotionele schade zoveel mogelijk te beperken.



Schadevergoeding

De officier van justitie gaf aan dat ze moeite had om te geloven dat de man nooit nadacht bij het strafbare van zijn handelingen. "Hij creëerde bewust situaties waarin hij alleen met ze was." Ze vroeg de rechtbank de kinderen schadevergoedingen van 2.500 tot 4.000 euro toe te kennen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.