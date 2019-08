Vijftienduizend kilometer vliegen voor bezoek aan graf oorlogsheld in Den Ham

Een bijzonder moment gisteren in Den Ham. Familie van de in 1943 omgekomen piloot Les Knight kwam speciaal vanuit Australië naar Nederland om het graf te bezoeken.

Bij een bombardementsvlucht op 16 september 1943 kwam Leslie Gordon Knight om het leven toen hij zijn zwaar beschadigde toestel net buiten Den Ham moest laten crashen. Door zijn moedige optreden overleefde de bemanning de vlucht en later ook de oorlog. Bovendien ontsnapten de inwoners van Den Ham aan een ramp, omdat het Knight lukte het toestel niet op het dorp te laten crashen.

Vrijdag bezocht Knights nicht Polly Wintertun het graf van haar neef. Een neef die ze alleen maar kende van de verhalen die over hem werden verteld. "Ik wist dat het een fantastische man geweest moet zijn, want mijn moeder en haar zussen hielden veel van hem. Mijn moeder was al in de negentig toe ze vertelde hoe heldhaftig hij was geweest."

Bij het graf van haar oom ontmoet Polly Lucas Kamphuis. Hij beheert het monument ter ere van Leslie Gordon Knight. In 1943 was Kamphuis 12 en zag hij het vliegtuig van Knight neerstorten. Kamphuis is blij om Polly te ontmoeten. "Ik vind dat heel mooi. Dan kom je nog dichter bij elkaar."

Ondertussen groeit bij Polly het besef van de heldendaad van haar oom. "Het verbaast me dat het me zo aangrijpt om hier te zijn. Maar ik ben ook trots op hem. Wij hadden in Australië geen idee hoeveel indruk mijn oom hier heeft gemaakt. Ik ben ook zeer verrast om te zien met hoeveel respect er hier met zijn graf wordt omgegaan. Daar ben ik trots op."