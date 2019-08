Tropisch weekend voor de boeg, RIVM haalt hitteplan weer uit de kast

Een nieuwe hittegolf in Overijssel zit er dik in (Foto: iStock / rommma)

Morgen lopen de temperaturen in Overijssel op naar zo'n 30 graden en de zon schijnt volop. Zondag kan het nog een graadje warmer worden en ook begin volgende week is de kans groot dat de 30 graden aangetikt wordt.



Daarmee lijkt het erop dat in Overijssel opnieuw sprake zal zijn van een regionale hittegolf. Daarvan is sprake als het minstens vijf dagen op rij 25 graden of meer wordt, waarbij de temperatuur op drie dagen stijgt naar minstens 30 graden. Dat was eind juli ook al het geval.



Let op elkaar

Het hitteplan is een waarschuwing tegen de hitte, de risico’s die deze met zich mee kan brengen en een oproep om extra op elkaar te letten. Vooral voor groepen kwetsbare mensen, zoals ouderen, baby’s, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement brengt hitte gezondheidsrisico’s met zich mee.

Deze mensen moeten alert zijn op uitdroging en oververhitting. Ook baby’s en hele jonge kinderen hebben extra aandacht nodig om koel te blijven en genoeg te drinken.