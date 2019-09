Bestrijding eikenprocessierups kost gemeenten in Overijssel meer dan anderhalf miljoen euro

De overlast die de jeukrups veroorzaakt, neemt toe. In Oldenzaal kwamen er in juli alleen al zevenhonderd klachten over de rups binnen. In Enschede stond de teller toen al op vierduizend. Huisartsen werden platgebeld door mensen met klachten die werden veroorzaakt door de eikenprocessierups.

Experts beamen dat de groeiende overlast een tendens is die de komende jaren aanhoudt. Een goede oplossing voor de bestrijding van de rups is nog niet voorhanden in Overijssel. Maar gemeenten zijn wel druk geweest met preventieve maatregelen en vooral met het verwijderen van nesten uit eiken.

RTV Oost stelde de 25 gemeenten in Overijssel de volgende vragen over de eikenprocessierups:

Grote verschillen

De kosten per gemeente verschillen enorm. Zo besteedde de gemeente Zwartewaterland slechts 7.000 euro aan de bestrijding van de rups, terwijl de teller in bijvoorbeeld Oldenzaal (150.000 euro), Twenterand (100.000 euro) en Wierden (80.000 euro) op een veel hoger bedrag uitkomt.

Enschede tastte het diepst in de buidel en gaf 300.000 euro uit aan de bestrijding van de eikenprocessierups. Een deel van dat bedrag, zo'n 40.000 euro, is gereserveerd voor de inzet van deskundigen voor een plan van aanpak voor komend jaar.

Wil jij een overzicht van de kosten in jouw gemeente? Kijk dan op onderstaand kaartje.

Evaluatie van aanpak

Gemeenten in Overijssel evalueren in september en oktober hun eigen bestrijdingsaanpak. Maar ook breder wordt gekeken naar de aanpak van de overlast die de rupsen veroorzaken. Dat gebeurt in Twents verband, maar ook de provincie Overijssel is er mee bezig.

Eind oktober staat in Ommen een bijeenkomst op de agenda waar de provincie in gesprek gaat met onder meer gemeenten, GGD en veiligheidsregio's om kennis uit te wisselen over de jeukrups en te komen tot een gecoördineerde aanpak.

Eikenprocessierups (Foto: RTV Oost)

Landelijke bijeenkomst

Over twee weken wordt er een landelijke bijeenkomst gehouden over de eikenprocessierups. Die is in Ede. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de samenwerkende partijen van het Kennisplatform Processierups in opdracht van het ministerie van LNV.

De bijeenkomst is bedoeld voor bestrijders, gemeenten en groenbeheerders. Allemaal hebben ze te maken met beheer, beleid, gezondheid of de afvalverwerking van de eikenprocessierups.

De belangrijkste vraag is: Hoe voorkomen we dat volgend jaar de eikenprocessierups opnieuw veel overlast veroorzaakt? Oplossingen zijn er deze zomer genoeg aangereikt. Biologische sprayfolie zou de oplossing zijn, of knoflook. En in Limburg is al langer bekend hoe je de overlast van de rups beperkt: niet bestrijden maar beheren, luidt daar de oplossing. In Kampen biedt de koolmees een oplossing.

Seksferomoon

Deventer heeft vallen opgehangen om een goede indruk te krijgen van de te verwachten overlast op verschillende locaties in de gemeente. "De vallen zijn voorzien van het vrouwelijke seksferomoon van de eikenprocessievlinders. Hiermee kunnen we per locatie inschatten hoe zwaar de plaagdruk in 2020 wordt", aldus een woordvoerder.

Deventer werkt bij dit project samen met andere gemeenten in Nederland en Wageningen University & Research.

Eiken kappen

De makkelijkste, maar ook de meest rigoureuze, oplossing is het kappen van eiken waarin de rupsen zich nestelen, maar dat heeft bij veel gemeenten niet de voorkeur. Simpelweg omdat ze een gezonde boom liever niet om willen zagen.

Borne is één van de gemeenten die daar heel uitgesproken over is. "Wij verlenen geen kapvergunning als de eikenprocessierups in de boom zit", meldt een woordvoerster. "Dat is geen geldende reden voor het kappen van een boom." De gemeente zou dan ook wel bezig kunnen blijven. Een derde van de tienduizend bomen in Borne is een eik.

De eikenprocessierups (Foto: RTV Oost)

Fotograaf: RTV Oost

Aanpak gemeente Hengelo

De gemeente Hengelo heeft een duidelijk plan gemaakt voor de bestrijding van de rups, volgend jaar. Om de overlast aanzienlijk te verminderen stelt de raad voor om in het vroege voorjaar van 2020 nagenoeg alle zomereiken, bijna 12.000, te behandelen met aaltjes, één van de natuurlijke vijanden van de rups.

"In de bomen waar dat het afgelopen voorjaar goed is gedaan, zijn beduidend minder nesten aangetroffen", aldus Mariska ten Heuw, die bij de gemeente verantwoordelijk wethouder voor groenbeheer en -onderhoud is. "Naast deze maatregelen worden de oude nesten dit najaar ook nog verwijderd, om de overlast zo goed mogelijk te beperken."

De gemeente Hengelo heeft de aanpak uitgebreid geëvalueerd en verwacht dat deze aanpak komend jaar 100.000 euro zal kosten en vraagt de raad om dit geld beschikbaar te stellen.