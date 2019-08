Kinderporno en dierenporno aangetroffen op computers van man uit Almelo

De man kwam eind 2016 in beeld bij een onderzoek naar het verboden materiaal door de Amerikaanse justitie. Die kwamen erachter dat er links naar kinderpornobestanden gedeeld werden vanaf het adres van de man.

De Nederlandse politie nam zijn computers in beslag en vond bijna 900 strafbare afbeeldingen en filmpjes op zijn computer. Het grootste deel van het aangetroffen materiaal betrof meisjes onder de 12 jaar. Ook had de man in Nederland verboden dierenporno in bezit.

'Tot inkeer gekomen'

De 37-jarige verdachte uit Almelo vertelde in de rechtszaal overigens dat hij nooit meer iets te maken wil hebben met kinderporno. Door chats met een misbruikt 12-jarig meisje zou hij tot inkeer zijn gekomen.

Volgens de Almeloër, die door deskundigen omschreven wordt als iemand met een afwijkende en pedofiele seksuele stoornis, kampt hij al sinds zijn twintigste met periodes waarin hij kinderporno verzamelt. De man is inmiddels al enige tijd in behandeling, maar volgens behandelaars is een zwaardere behandeling nodig, omdat de kans op herhaling groot is.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.