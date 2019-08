Wout Droste: "Voetbal is mijn wereld, en dat is dan niks meer waard"

Vorige week droeg hij nog de aanvoerdersband bij Go Ahead Eagles, maar vanavond neemt hij plaats op de tribune tijdens Go Ahead Eagles-Jong FC Utrecht. Wout Droste scheurde vorige week tegen Cambuur Leeuwarden zijn voorste kruisband af: "Alles waar ik naar uitkeek, moet ik laten vallen."

Begin deze week hoorde Droste dat hij mogelijk niet meer in actie komt dit seizoen: "Ik was niet meer aanspreekbaar eigenlijk. Toen ik het nieuws maandag hoorde ben ik naar de uitgang gerend, voor zover dat kan natuurlijk", grapt de 30-jarige verdediger uit Oldenzaal. "Inmiddels kan ik weer lachen, maar het huilen stond me nader. Onderweg naar huis heb ik vaak een traantje gelaten. Nu leer je relativeren, maar voetbal is mijn wereld en dat is dan opeens niks meer waard."

Het gebeurde allemaal in de 80e minuut van Cambuur Leeuwarden-Go Ahead Eagles. Na een duwtje in de rug komt Droste verkeerd neer. "Alles deed extreem veel pijn. Ik wist dat het mis was, maar dit had ik ook niet verwacht. Ik hoopte op een knieband of een meniscus, maar toen ik hoorde dat het mijn voorste kruisband was werd ik eigenlijk gek."

Droste maakte na een minder jaar bij Heracles Almelo bewust de overstap naar Go Ahead Eagles: "Ik startte hier met veel energie. Een nieuwe club, met een leuke groep. Ik had er echt zin in en alle voorwaarden waren aanwezig. Maar ik wil wel naar de wedstrijden gaan dit seizoen."