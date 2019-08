Go Ahead Eagles boekt tegen Jong Utrecht tweede thuiszege van seizoen

Go Ahead Eagles heeft de tweede overwinning van het seizoen binnen. In de eigen Adelaarshorst werd Jong FC Utrecht eenvoudig aan de kant gezet. Het werd 4-0.

Vanaf het eerste fluitsignaal was het opletten geblazen voor het publiek in Deventer, want al na een minuut kwam hun ploeg goed weg toen Velanas namens Jong Utrecht een grote kans kreeg op de 0-1, maar Verhulst kwam snel uit zijn doel en redde knap. Een paar minuten later lag hij er aan de overkant wel in. Navratil vond Corboz en laatstgenoemde schoot van dichtbij de 1-0 tegen de touwen.

Van der Venne knalt raak

Go Ahead Eagles rook bloed en beloonde zichzelf opnieuw na tien minuten spelen. Van der Venne werd op links vrijgespeeld en wist met een verwoestend schot de 2-0 op het scorebord te brengen. Voor rust kreeg Rabillard nog een goede mogelijkheid om de wedstrijd vroegtijdig in het slot te gooien, maar hij schoot in de handen van De Keijzer.

Navratil beslist duel

Na rust werd het wél 3-0 voor de gastheren. Navratil werd vrijgespeeld en wist vanuit een moeilijke hoek De Keijzer te verschalken. Vier minuten later viel ook de vierde treffer voor Go Ahead via Lieftink, die binnen wist te koppen. Halverwege de tweede helft moest Jong Utrecht tot overmaat van ramp verder met tien man toen St. Jago de doorgebroken Bannink vloerde en rood kreeg. Uiteindelijk bleef het bij 4-0 en dat betekent de tweede thuiszege van het seizoen voor Go Ahead Eagles.

Go Ahead Eagles - Jong FC Utrecht 4-0

1-0 Corboz (4)

2-0 Van der Venne (11)

3-0 Navratil (51)

4-0 Lieftink (55)

Arbiter: Bos

Geel: Beukema

Rood: St. Jago (67)

Go Ahead Eagles: Verhulst; Abdat, Bosz, Beukema, Bliek; Corboz, Bannink, Lieftink; Navratil (Berden/74), Rabillard, Van der Venne (Edqvist/74).

Jong FC Utrecht: De Keuzer; Pabai (Mokono/46), St. Jago, Mamengi, Culhaci; Van Rooijen, Velanas. Brinkman (El Barjiji/46); Maddy, Arweiler, El Azrak (Van der Velden/70).

