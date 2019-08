De Gier blij met revanche: "Wilden laten zien dat vorige week een incident was"

Jack de Gier was na afloop een tevreden man. De trainer van Go Ahead Eagles zag zijn ploeg vrijdagavond eenvoudig met 4-0 winnen van Jong FC Utrecht.

"We hoopten op het laatst nog echt die 5-0 weg te poetsen", zei De Gier, verwijzend naar de 5-0 nederlaag tegen Cambuur vorige week. "Dat zat er helaas niet meer in ondanks dat zij met tien kwamen te spelen. Je wilt laten zien dat dat een incident was en het weg poetsen. Dat hebben we prima gedaan."

"Kunnen aardig voetballen"

Hij vervolgt: "We hebben er deze week op gehamerd om bij elkaar te blijven en zorg dat je als team die wedstrijd gaat spelen. Dan zie je dat we wel aardig kunnen voetballen. Ik hoorde iemand zeggen dat het tegen Jong Utrecht niet echt een graadmeter is, maar het is een prima voetballende ploeg met individueel goede spelers. De eerste divisie is een competitie waar je iedere week honderd procent moet zijn om te winnen."