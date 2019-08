Henk Jan Meijer heeft Zwolle groter laten denken

Nog een week en dan zit het burgemeesterschap van Henk Jan Meijer in Zwolle erop. "Ik zit nu in de fase van 'de laatste keer dit, de laatste keer dat'. Het is al met al wat onrustig, ook omdat ik in een volgende levensfase kom." In het programma Groot Onderhoud op Radio Oost blikte hij terug op zijn negentien jaar durende ambtsperiode.

Voor zijn komst naar Zwolle was hij 11 jaar wethouder en loco-burgemeester in Den Haag. "Het eerste jaar in Zwolle was best moeilijk", bekent Meijer. "Je moet wennen, komt in een andere cultuur terecht, mensen weten niet wat ze aan je hebben maar op den duur komt het vertrouwen." Niet alleen als burgemeester maar ook als burgervader is hij in zijn rol gegroeid. "Ik heb geleerd dat ik als burgervader troost kan bieden. Een arm slaan om iemand die slachtoffer is van een brand kan helpen."

Groter denken

Gevraagd naar zijn bestuurlijke inbreng zegt Meijer dat hij de gemeente besluitvaardiger heeft gemaakt. "Besluiten werden vooruit geschoven. Dan hoef je geen nee of ja te zeggen, maar dan gebeurt er ook niets." Ook heeft hij de nadruk gelegd op samenwerking met andere partijen in de stad. "Ik heb gefaciliteerd dat we iets groter zijn gaan denken, zelfbewuster zijn geworden. Het doet mij deugd dat mensen trots zijn op Zwolle."

Centraal

In zijn ambitie om burgemeester te worden koos hij bewust voor een middelgrote stad, die het in zich had om te groeien. Met de stadsuitbreiding, grote infrastructurele projecten en betere culturele voorzieningen, is dit in Zwolle goed gelukt. Zo kwam er bijvoorbeeld een nieuw theater, museum, busstation en voetbalstadion. "De centrale ligging van de stad is beter benut", concludeert Meijer.

Verbinder

Politicus Arie Slob looft Henk Jan Meijer. De huidig minister was destijds als gemeenteraadslid lid van de vertrouwenscommissie die een burgemeester moest voordragen. "We wilden iemand die langer zou blijven dan zijn voorgangers Hermans en Fransen en als verbinder tussen de mensen ging staan. Als ik nu terugkijk denk ik dat we een uitstekende keuze hebben gemaakt", zegt Slob. Een van de ontwikkelingen die Meijer volgens Slob goed heeft opgepakt, is het verbinden van gemeenten. "De regio voelde zich nooit overruled door de grote stad. Dat heeft hij uitstekend gedaan."

Saamhorigheid

Voetbalclub PEC Zwolle is door Meijer ingezet als middel om de regio te verbinden. Tijdens thuiswedstrijden ontmoeten veel bestuurders en ondernemers elkaar in de businessclub van het stadion. Meijer: "Het was een voetbalclub voor de stad, maar is dat nu voor de regio. De bekerwinst heeft ook voor veel saamhorigheid in de stad gezorgd." Voorzitter Adriaan Visser is blij met de steun van Meijer, als bestuurder maar ook als supporter. "Met Henk Jan zit er één brok emotie op de tribune. Hij was er altijd, ook op een koude vrijdagavond in de Jupiler Leaque en beleeft de wedstrijden echt."

Henk Jan Meijer neemt aanstaande vrijdag tijdens een receptie afscheid. Het hele interview is hier terug te luisteren.