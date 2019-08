OM wil voormalig scoutingleider uit Almelo achter de tralies voor bezit kinderporno

Tegen een 52-jarige man uit Almelo is gisteren een celstraf van 1 jaar waarvan negen maanden voorwaardelijk geëist voor het in bezit hebben van honderden illegale kinderpornoplaatjes op zijn computer.

De Almelose scoutingleider werd al eens met ontbloot bovenlijf in het gezelschap van een minderjarige jongen aangetroffen in een padvindersblokhut. Ook werd hij aangetroffen met een 16-jarige jongen op een afgesloten parkeerplaats met achterin zijn auto een uitgeklapt matras. "Zorgwekkend", aldus de officier van justitie, die de man voor de rechter daagde omdat er kinderporno op zijn computer is gevonden.

De Almeloër kwam eind 2017 in beeld bij justitie na een melding dat hij op Twitter een link naar kinderporno had geplaatst. Hij kreeg thuis bezoek van de politie die zijn computer in beslag nam. Deskundigen van de politie vonden al snel een map met de naam 'gay boys' met daarin vele plaatjes van jongens onder de 18.

'Zoektocht naar biseksualiteit'

De vondst plaatste de getrouwde Almeloër voor een dillema, als vader van kinderen had hij thuis wel wat uit te leggen, zeker omdat uitkwam dat hij seksafspraken had gehad met andere mannen.

"Ik zat in een zoektocht naar biseksualiteit", biechtte hij op. "En in die zoektocht heb ik mij op plekken op internet opgehouden waarbij ik ongewild verboden materiaal binnen heb gekregen."

Na zijn aanhouding voor het bezit van de verboden plaatjes legde de 52-jarige zijn functie bij de scouting neer en ging samen met zijn echtgenote in relatietherapie. "We hebben besloten om tot vergeving over te gaan. "

'Op het randje begeven'

Tegenover de rechters in Almelo noemde de man de ontmoeting met de minderjarige in de blokhut "niet fraai". De verboden plaatjes waren hem "overkomen" maar na doorvragen door de rechtbank gaf hij toe dat dat misschien niet helemaal klopte. "Ik heb bewust risico's gelopen, me op het randje begeven".



Volgens de officier van justitie laat de man niet het achterste van zijn tong zien. Ze is van mening dat er meer speelt omdat de politie duidelijke zoektermen naar kinderporno aantrof. "Hij geeft aan dat hij op randje heeft gezeten, maar wat mij betreft is hij eraf gevallen."



De rechtbank doet op 6 september uitspraak.