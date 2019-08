Heracles scoort weer eens en pakt punt tegen Vitesse

Cyriel Dessers redde tien minuten voor tijd een punt voor de thuisploeg, met zijn eerste treffer in Almelose dienst. Een kwartier eerder had oud-Heraclied Bryan Linssen Vitesse op voorsprong gezet.





Gebrek aan scorend vermogen

Heracles leek toen weer de tol te moeten betalen voor het gebrek aan scorend vermogen. Zelfs een niet te missen kans voor open doel werd om zeep geholpen door Mauro Júnior, die het presteerde om de bal naast te schieten.

In de slotfase maakte Dessers dus toch de eerste treffer van het seizoen in een thuiswedstrijd. Met een licht duwtje had hij even daarvoor zijn tegenstander opzij gezet, maar scheidsrechter Manschot vond het te licht om ervoor te fluiten. Ook de VAR, Bas Nijhuis, greep niet in. Na die opsteker leek Heracles alsnog de zege te pakken, want Van der Water kreeg een grote kans. Hij kreeg de bal tot tweemaal toe niet langs doelman Remko Pasveer.

Hoog tempo

Met drie punten zou Heracles ook iets te veel krijgen, want aanvankelijk was Vitesse de bovenliggende partij in een eerste helft, die een hoog tempo kende en mogelijkheden voor beide doelen opleverde. Zo scoorde Clark uit een hoekschop, maar daarbij maakte de linksback van Vitesse een overtreding, waardoor de treffer niet telde. Tim Matavz schoot van dichtbij tegen Janis Blaswich en de doelman van Heracles moest ook redding brengen op een hard schot van Jay-Roy Grot in de korte hoek.

Heracles, dat wat moeizaam begon, kwam na een drinkpauze halverwege de eerste helft beter in de wedstrijd. Cyriel Dessers kreeg de beste mogelijkheden voor de thuisploeg, maar zijn eerste schot werd gekraakt. Later kreeg hij op aangeven van Mauro Júnior een nog veel grotere kans, maar toen stond hij in buitenspelpositie. Tussen de kansen door was het spel van beide ploegen bij vlagen ook erg slordig.

Twee punten

De ploeg uit Almelo heeft nu twee punten na vier speelrondes en klimt naar de veertiende plaats in de eredivisie.

Heracles Almelo - Vitesse 1-1

0-1 Bryan Linssen (66)

1-1 Cyriel Dessers (80)

Arbiter: Manschot

Geel: Tannane, Van der Water, Linssen, Bakboord.

Heracles Almelo: Blaswich; Bakboord, Pröpper (Van den Buijs/78), Knoester, Czyborra; Kiomourtzoglou, Mauro Júnior (Dos Santos/88), Merkel; Van der Water, Dessers, Konings (Szöke/73).

Vitesse: Pasveer; Karavaev, Doekhi, Obispo, Clark; Tannane, Bazoer, Foor, Grot (Darfalou/88); Matavz (Buitink/61), Linssen.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Eredivisie. De statistieken van de spelers van Heracles Almelo zijn via deze link te vinden.