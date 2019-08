Heracles-doelpuntenmaker Dessers trots op jonge ploeg: "We hebben zó hard gewerkt, dat is echt niet normaal"

Met name over de mentale weerbaarheid van zijn ploeg was hij zeer te spreken: "We waren slordiger dan in de afgelopen wedstrijden. Het was wat wilder, onrustiger. Omdat Vitesse in de openingsfase beter en gevaarlijker was hadden we moeite om ons ritme te vinden. Maar we hebben zó hard gewerkt, dat is echt niet normaal. Zo'n jonge ploeg en dan zelfs na de 1-0 niet het hoofd laten hangen... we hebben ons terug geknokt en zelfs nog de grootste kansen gekregen. Dan kan ik echt trots zijn."

Hatelijke nul

Dessers zelf scoorde zijn eerste doelpunt van het seizoen. Dat hij na drie wedstrijden nog op de hatelijke nul stond, heeft geen moment aan hem geknaagd: "Ik was redelijk tevreden over mijn spel van de afgelopen twee wedstrijden en ik voelde me goed. Dan weet ik dat het goaltje uiteindelijk wel zal komen."

Korreltje zout

Toch was de Belgische aanvaller tot vandaag de speler met de meeste doelpogingen (12) in de eredivisie zonder een treffer: "Dat moet je met een korreltje zout nemen. Ik heb drie keer een doelpoging gehad helemaal vanuit de hoek van de zestien meter. Die worden ook meegeteld, maar dat zijn eigenlijk onmogelijke kansen. Ik heb twee keer tegen de paal geschoten en voor mijn gevoel maar één keer een grote kans gemist, dat was in Fortuna. Dus ik kan dat allemaal wel plaatsen en nuanceren."

Geen zorgen

Ondanks het positieve gevoel heeft Heracles nog altijd maar twee punten en nog geen wedstrijd gewonnen. Maar Dessers maakt zich geen zorgen: "We hebben al laten zien dat we goed kunnen voetballen. We zijn een jonge ploeg en gaan nog beter worden. Aan het eind van het seizoen gaan we genoeg punten hebben, daar ben ik zeker van."