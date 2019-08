Bescheiden Drommel tevreden met punt: "Lekker dat je de eerste nul van het seizoen hebt"

FC Twente-doelman Joel Drommel is content met het punt dat zijn ploeg pakte in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (0-0): "Het was een zware wedstrijd tegen een sterke ploeg. Dan is het lekker dat je de eerste nul van het seizoen hebt."

Drommel vindt dat FC Twente de remise op karakter over streep heeft getrokken: "We hebben als ploeg gevochten, vooral in de eindfase. Iedereen was kapot, iedereen was moe. Er was kramp hier en daar. Maar we hebben lopen strijden en er een puntje aan overgehouden."

Focus

De doelman zelf had geen problemen om het fysiek vol te houden: "Voor mij is het wel anders, want ik ren niet zo veel. Het kost wel veel concentratie en focus; je bent continu bezig." En met resultaat, want met zijn reddingen voorkwam hij een nederlaag van FC Twente in het Abe Lenstra Stadion.

Eén van de beste keepers

Drommel heeft zijn goede vorm van vorig seizoen dus meegenomen naar de eredivisie. "Of ik één van de beste keepers van de eredivisie ben?", herhaalt hij de vraag. "Dat moeten jullie maar zeggen. Ik werk gewoon elke dag keihard. Ik wil elke dag het niveau nóg hoger krijgen. Ik ben natuurlijk volwassener geworden. Ik ben slimmer geworden. Ik heb een verleden gehad en ik heb kritiek gehad, maar dat heeft mij alleen maar gesterkt. Ik heb het vertrouwen van de supporters en ik ga lekker door."

Ongeslagen

Ondertussen is zijn ploeg als promovendus nog altijd ongeslagen in de eredivisie. "Maar het moet wel beter", blijft Drommel kritisch.