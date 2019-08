PEC Zwolle na gelijkspel tegen Sparta van hatelijke nul af

Bij Zwolle was er verrassend een basisplek voor de pas 17-jarige Jarno Westerman. Daardoor zat Zian Flemming op de bank. Ook Etiënne Reijnen ontbrak. De aanvoerder was ziek. Zijn plek werd ingenomen door debutant Sam Kersten.

Vroege treffers

Al na anderhalve minuut was Rayhi dichtbij. Na slecht uitverdedigen schoot hij hard over. Kort daarna was Sparta alweer gevaarlijk, maar brachten Mous en Paal redding. Na acht minuten was het wel raak. Ache kon na een hoekschop vrijstaand inkoppen. Het antwoord duurde echter niet lang. De inzetten van Johnsen en Bruns konden nog worden gekeerd, maar uit de rebound schoot Bel Hassani een minuut na de openingstreffer de 1-1 binnen. Daarna kwam Zwolle iets beter in de wedstrijd, maar grote kansen leverde dat niet op.

VAR en kansen Sparta

Na een klein half uur mocht Vriends niet klagen met geel. De verdediger maakte een harde overtreding op Bruns. Hij kreeg geel, de VAR keek naar het voorval, maar het werd niet veranderd in een rode kaart. Kort daarna scoorde de verdediger bijna uit een vrije trap, maar Mous bracht redding. Tien minuten voor rust was Mous opnieuw belangrijk. Dit keer bracht hij fraai redding op een schot van Dervisoglu. Uit de gegeven hoekschop kopte Clement een inzet van de lijn nadat Mous mis zat.

Kort voor rust was Bel Hassani erg dicht bij zijn tweede, maar zag Coremans zijn inzet net naast tikken. Aan de andere ging nog een vrije trap op een gevaarlijke plek van Smeets naast en direct erna was het rust: 1-1.

Kansen Sparta, treffer PEC

Ook in het begin van de tweede helft was Sparta de ploeg met de meeste dreiging. Eerst schoot Dervisoglu net over en kort daarna Smeets naast. Het doelpunt viel aan de andere kant. Clement vond Thy en die schoot zijn tweede van het seizoen binnen. De Duitser had direct daarna opnieuw moeten scoren, maar kopte in de handen van Coremans. Weer een paar minuten later schoot hij richting kruising, maar was de doelman opnieuw een sta in de weg.

Veldwijk maakt gelijk

Twintig minuten voor het einde maakte de teruggekeerde Saymak zijn entree bij PEC. Een paar minuten daarna had de marge opnieuw twee kunnen worden. Invaller Van Wermeskerken schoot, kreeg de bal terug via een Sparta-been en schoot in de rebound net naast. Tien minuten voor het einde werd het opnieuw gelijk. De net ingevallen Veldwijk zorgde voor de 2-2. Even later was hij ook dicht bij zijn tweede, maar schoot hij voorlangs. Aan de andere schoot Saymak naast. Ook invaller Doue probeerde het in blessuretijd nog, maar Coremans bracht redding. Aan de andere kant raakt Piroe nog de paal, maar het bleef bij 2-2 in de provinciehoofdstad.

PEC Zwolle - Sparta Rotterdam 2-2

0-1 Ache (8)

1-1 Bel Hassani (9)

2-1 Thy (56)

2-2 Veldwijk (81)

Arbiter: Gözübüyük

Geel: Vriends, Auassar, Clement, Dekker

PEC Zwolle: Mous; Hamer, Dekker, Kersten (Doue/88), Paal; Clement, Bruns (Saymak/71), Bel Hassani; Westerman (Van Wermeskerken/56), Thy, Johnsen.

Sparta Rotterdam: Coremans; Vriends, Mattheij, Abels, Faye (Veldwijk/78); Auassar (Duarte/52), Smeets, Harroui; Rayhi, Ache (Piroe/60), Dervisoglu.

Bekijk hier de stand in de eredivisie na dit duel en de statistieken van de spelers van PEC.