KNVB: "Doelpunt Dessers had afgekeurd moeten worden"

Dessers gaf zijn tegenstander een licht duwtje voor hij scoorde. Scheidsrechter Manschot keurde het doelpunt niet af en ook VAR Bas Nijhuis greep niet in. "Wat ik belangrijk vind, Dessers brengt zichzelf door dat duwtje in scoringspositie, dat willen we niet. Wij zullen dit wederom in de groep terug laten komen, want dit is niet gewenst. Het lijkt een klein duwtje, maar het gevolg is een speler in scoringspositie", zegt Wiedemeijer. De treffer was de 1-1 en dat was later ook de eindstand.

Vriends ontsnapt

Ook de overtreding van Bart Vriends op Thomas Bruns van vanmiddag bij PEC Zwolle-Sparta kwam aan bod. Vriends kwam hard in en kreeg geel van scheidsrechter Gözübüyük. Ook hier greep de VAR niet in. "De VAR ziet de beelden en hij ziet dat de bal eerst gespeeld wordt. Ik vermoed dat daar een stukje twijfel is ontstaan. Wellicht is het verstandig om tackles die we altijd terug laten komen bij onze bijeenkomsten eens achter elkaar te zetten."

De tackle van Vriends: