Hengelose gehandicapten zijn bang jachthuisje en 'ziel' van de vereniging kwijt te raken

Deze week vergadert het college over de toekomst van jachthuisje De Samenloop, dat eigendom is van de gemeente maar sinds 1982 in bruikleen is van de HGOV. Hengelo wil in het kader van bezuinigingen op gehandicaptenorganisaties van de bruikleenovereenkomst af. De HGOV zou het gebouwtje vervolgens kunnen huren voor zo'n 5000 euro per jaar.

Ziel van de vereniging

Maar dat geld kan de kleine vereniging (dertig tot veertig leden) niet opbrengen en dus is de kans groot dat de HGOV na bijna veertig jaar ophoudt te bestaan. Onderdak in een wijkcentrum, zoals de gemeente onlangs voorstelde, is volgens voorzitter Lidy Schoolkate geen optie. "De vereniging is vergroeid met het jachthuisje. De Samenloop is de ziel van de HGOV."

"Het gebouw was destijds verwaarloosd en zag er niet uit," aldus Jos Kemna. "We hebben het opgeknapt, uitgebouwd en de schuur met betere materialen opgetrokken. Al met al heeft het de gemeente geen cent gekost." Het voelt volgens Schoolkate zelfs onrechtvaardig. "Eerst maak je het gebouw tip-top en vervolgens moet je betalen omdat het er zo goed uitziet."

Creatief boekhouden

De PvdA heeft vragen gesteld en ook Zohra Hammami van BurgerBelangen heeft haar zorgen geuit naar de gemeente. "Er moet een oplossing komen. Een subsidie ter ondersteuning van maatschappelijke activiteiten bijvoorbeeld, dat geld kan de HGOV vervolgens weer gebruiken om de huur te betalen, inderdaad een soort 'creatief boekhouden'.