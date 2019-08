Ouderen in Zwolse wijk Wipstrik krijgen zwaaihandjes op de stoep tegen eenzaamheid

Het project 'Zwaai je mee?' is vooral bedoeld om het leven van senioren een stukje fijner te maken. Uit gesprekken met zestien ouderen kwam naar voren dat er best veel activiteiten zijn voor de doelgroep, maar dat er ook veel senioren zijn die liever thuis zijn. "Zij vinden het leuk als er ook wat in de buurt gebeurt, rondom hun huis", vertelt Tijsseling, actief bij wijkvereniging Wipstrikkwartier.

'Zwaaivrijwilligers'

Deze mensen houden van spontane ontmoetingen en ze houden ervan als er wat te doen is in de straat, zo vertelt de initiatiefneemster. Het idee voor een steen werd bedacht toen Tijsseling op bezoek was bij een eenzame vrouw van 90 jaar. "Ik riep toen voor de grap: 'ze zouden zwaaivrijwilligers in het leven moeten roepen. Iemand die een rondje loopt langs het huis.' Zo is het idee een beetje ontstaan en de zwaaisteen bedacht."

De steen is een prototype en kan dus nog aangepast worden. Alle bewoners in de buurt van een zwaaisteen krijgen een kaartje in de bus met de vraag om mee te zwaaien.