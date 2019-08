Sportvisserij Oost-Nederland niet verbaasd over vangst monsterachtig grote meervallen

De monden vallen van verbazing open bij iedereen die de foto's ziet van enorme meervallen die sinds kort in de regio worden gevangen door sportvissers. Vissen die meer dan ruim twee meter lang zijn, met een bek zo groot als een afvalbak. Daar past met gemak een klein hondje in. Zwemmers zouden er bang van worden als ze wisten wat er onder water zwemt in de IJssel.

Sportvisserij Oost-Nederland, gevestigd in Raalte, weet al langer dat er gigantische meervallen te vangen zijn in Overijssel. En niet alleen in de IJssel tussen Deventer en Zwolle, waar afgelopen weekeinde opnieuw een vis van 2.22 meter lengte door een bellyboat-visser vanuit de diepte van de rivier omhoog werd getakeld. Eerder deze zomer werden nog grotere meervallen gehaakt, in Twente en een exemplaar van liefst 2.36 meter lang in de Achterhoek.

"Maar dit zijn toch wel uitzonderlijke joekels", reageert Mark Kouwenhoven van Sportvisserij Oost-Nederland op de recente vangsten van monsterachtig grote meervallen in het oosten van het land. Volgens hem mag je verwachten dat deze vissoort in Nederlandse wateren een lengte van 2,5 meter kan bereiken, dus dat geeft ook aan dat de vangst van nog grotere vissen mogelijk is. "Dan praat je over vissen van 60 tot 80 kilo."

Gericht op grote meerval vissen

Het is een kwestie van tijd of er zullen nog grotere meervallen worden gevangen. Ook omdat er steeds meer vissers gericht op vissen. Kouwenhoven: "Dat is overigens pas sinds 2012, want daarvoor was de meerval een beschermde vissoort en mochten ze niet gevangen worden."

In korte tijd is op meerval vissen populair onder hengelaars geworden. En het publiceren van foto's van recordvissen zal dat alleen maar meer versterken, denkt Kouwenhoven. "Het is best een hype aan het worden. Laatst hielden we aan de IJssel een Meerval-Mania, een evenement speciaal voor het vissen op meerval, en daar kwamen honderden sportvissers op af."

Echte riviervis

De vissen zitten al langer in de grotere rivieren, naast de IJssel ook in de Maas en de Waal. Alleen wordt nu pas zichtbaar dat ze hier rond zwemmen, omdat er dus gericht op grote meerval wordt gevist door sportvissers. "Het is een echte riviervis, die zich hier goed thuis voelt."

Dat steeds meer meervallen hun weg weten te vinden naar de Overijsselse wateren heeft onder meer te maken met de aanleg van het Mainz-Donaukanaal in Duitsland. Daardoor kunnen allerlei 'vreemde' vissoorten via de Donau en de Rijn de laatste jaren ongehinderd naar ons land zwemmen en duiken daar dus ook in steeds grotere getallen op.