In Overijssel heeft elke basisschoolklas een leraar, maar: "Er moet iets gebeuren"

Bij de start van het nieuwe schoolseizoen hebben in Overijssel alle basisschoolklassen een leraar. Toch wil dat volgens Nicole ter Harmsel, leerkracht in Almelo en betrokken bij de Algemene Onderwijsbond (AOb), niet zeggen dat er geen lerarentekort is. "Zodra er een griepgolf uitbreekt, gaat dat problemen opleveren."

Zo zijn er in de regio's Zwolle en Kampen nog tien tot vijftien vacatures, stelt Ter Harmsel. Hoge werkdruk en overspannenheid spelen een grote rol bij het uitvallen van leraren. "Dat kun je voorkomen door het beroep aantrekkelijker te maken", denkt de lerares.

"Het is al een heel mooi vak en het werken met kinderen is fantastisch", vertelt Ter Harmsel. "Alleen, het zou mooi zijn als je kleinere klassen aan kunt bieden, administratie dragelijker is en een passend loon. Zodat het interessanter is om aan de opleiding te beginnen."

'Het moet beter'

Om het tekort aan te pakken, is geld nodig. Ter Harmsel zit namens de onderwijsbond om tafel om te zorgen dat er voldoende middelen komen om het lerarenvak aantrekkelijker te maken. "Wij gaan er ons hard voor maken."

Er ligt al een plan voor zijinstromers, herintreders en pabo-studenten. "Het is belangrijk dat er stappen worden gezet, maar het moet beter. Anders is het nieuws over twee jaar dat we niet kunnen starten met een leraar voor elke klas."