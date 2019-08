Vijfduizend euro tekengeld voor nieuwe werknemer: "Slim, maar niet op lange termijn"

"Het is moeilijk om goed personeel te vinden dat met de handen wil werken", vertelt eigenaar Wim Hutten. We hebben van alles geprobeerd, maar het lukte maar niet om mensen te vinden." Door het bieden van het tekengeld probeert het bedrijf nieuwe medewerkers aan zich te binden.

Het bedrijf uit Hardenberg heeft twee eisen voor de nieuwe werknemer die deze €5.000,- wel ziet zitten. Ten eerste moeten ze zes maanden in dienst blijven en ten tweede mogen ze de afgelopen twee jaar niet bij het bedrijf hebben gewerkt.

"Wel slim, maar dit lost het probleem niet op"

Op korte termijn is dit een snelle manier om nieuw personeel te vinden, vindt Jouke van Dijk, hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse aan de Rijksuniversiteit in Groningen. "Ik vind het wel slim. Wie weet werkt het. Maar dit lost het grotere probleem niet op. Als bedrijven het tekengeld tegen elkaar gaan opbieden, dan wordt deze manier van personeel vinden alleen maar duurder."

"Wat bij grote bedrijven gebeurt, is dat werknemers een bonus krijgen als ze een nieuw personeelslid naar het bedrijf brengen. Bij grote bedrijven hebben werknemers vaak een groot netwerk. Dat is bij kleinere bedrijven, zoals dit bedrijf, niet het geval. Dat Hutten het op deze manier aanpakt, is wel uniek."

"Mensen kiezen voor de best betaalde baan"

Hutten wil tussen de tien en twintig mensen aannemen. Het bieden van tekengeld blijkt te werken. Hutten kreeg al ongeveer twintig reacties. "Volgende week komen er twee mensen op gesprek." Volgens Van Dijk is het logisch dat Hutten succes heeft. "Je kunt niet op korte termijn nieuwe mensen maken, dus mensen kiezen voor het bedrijf die het beste betaalt."

Nu gaat het Hutten voor de wind, maar dat was begin 2013 wel anders. Toen ging het bedrijf failliet. Door de crisis toen kwamen er minder orders binnen. Het bedrijf maakte een doorstart en inmiddels gaat beter. "De laatste jaren gaat het heel goed, de komende tijd verachten wij dat het ook erg goed gaat." Nu is Hutten onder meer actief voor het casino in Utrecht en de uitbreiding van Ahoy in Rotterdam. Werk in overvloed dus. En dan wordt er binnenkort ook nog een extra werkhal gebouwd in Hardenberg.

Een van de manieren van Hutten om nieuw personeel te vinden, is om studenten aan zich te binden. Dat vindt Van Dijk een beter idee. "Mensen scholen is beter als je de krapte wil oplossen. Bij dit soort specialistische beroepen is goede scholing gewoon nodig. U en ik kunnen morgen niet in de metaal aan de slag, daarvoor moeten we een opleiding hebben."

Rutte

Maar op de lange termijn lijkt deze oplossing van Hutten de sector niet te redden. "Onze minister-president heeft gezegd dat bedrijven meer loon moeten betalen, dus op de korte termijn kunnen bedrijven dit doen. Dit past daar wel bij. Maar daarna komen we weer terug op het feit dat er meer mensen opgeleid moeten worden", besluit Van Dijk.