Oldenzaalse cineast maakt docu over 'levende theaterlegende' Freek de Jonge

Documentaire over Freek de Jonge vertoond in Oldenzaal (Foto: Doxy/VPRO 2019)

Docu over Freek de Jonge vertoond in Oldenzaal

Voor filmmaker Dennis Alink uit Oldenzaal was het een soort reünie. Zijn docu over het leven van cabaretier Freek de Jonge was dinsdagavond te zien in Stadstheater De Bond in zijn geboortestad Oldenzaal. Niet alleen familie en bekenden van Alink waren erbij, ook de hoofdrolspeler in zijn documentaire.

Alink dook vier jaar lang in het leven van de 74-jarige Freek de Jonge. "Ik vond Freek al jarenlang de belangrijkste theatermaker die we in ons land hebben. Ik heb hem opgebeld en toen zijn we begonnen", zegt Alink. "Freek is er gelukkig mee, ook al krijgt hij er in de film ook stevig van langs."

Herman Finkers

Zo noemt Freeks vrouw Hella hem in de film bijvoorbeeld "een soms egocentrische man". In de film zijn onder meer dialogen te zien tussen Freek en André van Duin en Herman Finkers. Ook het overlijden van zijn zoon en kleindochter komt aan bod. In de film is te zien hoe Freek en zijn vrouw Hella die zware periodes hebben doorstaan.

"Dennis vond dat mijn imago verkeerd was in Nederland", zegt Freek de Jonge. "Dat was ik volledig met hem eens. Of het door deze film honderdtachtig graden gedraaid wordt, weet ik niet. Ik heb sowieso de indruk dat mensen verkeerd naar mij kijken. Daar zijn zoveel logische argumenten voor aan te brengen waardoor dat zo is. Maar eigenlijk moet je me tussen 20.00 en 23.00 uur beoordelen, de rest doet er niet toe."

Of De Jonge tevreden is met het eindresultaat? "Ik ben er dankbaar voor", zo zegt hij tijdens de voorstelling in Oldenzaal.

Tekst gaat verder onder de trailer.

De 30-jarige Alink maakte eerder documentaires over Herman Brood en de filmmaker George Sluizer. Over zijn nieuwste project is hij nog geheimzinnig. "Ik heb er vorig jaar voor in Hamburg gefilmd. Het gaat over het leven van een vrouw die vijftig jaar geleden op Woodstock stond, meer mag ik er nog niet over zeggen", besluit Alink. Het is nog onduidelijk wanneer die nieuwe documentaire in première gaat.