'Buskaartjes kopen in Overijssel moet makkelijker'

Buskaartjes kopen moet in Overijssel veel makkelijker worden. Om het openbaar vervoer toegankelijk te houden voor iedereen zijn maatregelen nodig. Dat vindt CDA in Provinciale Staten in Zwolle. "Reizigers moeten ook gewoon de mogelijk hebben om contant te kunnen betalen. Ze moeten niet verplicht worden om met ov-chipkaart, pinpas, creditcard of smartphone te betalen", vindt Statenlid Bart van Moorsel.

Het is op veel bus- en treinstations in Overijssel niet mogelijk om met contant geld een buskaartje te kopen, stelt Van Moorsel in vragen aan het provinciebestuur.

Ook in bussen van Syntus en Arriva kan dat niet meer. CDA wil weten of het provinciebestuur bereid is te onderzoeken of het mogelijk is automaten te plaatsen waar met contant geld kaartjes gekocht kunnen worden. Bestaande automaten aanpassen mag ook.

Aantal verkooppunten opschroeven

Het aantal verkooppunten voor buskaartjes is beperkt. "In veel dorpen en steden in Overijssel is dat nu überhaupt niet mogelijk", stelt Van Moorsel. Hij wil daarom dat bekeken wordt of het mogelijk is om het aantal verkooppunten in de provincie op te schroeven.

Ingewikkeld hoeft het allemaal niet te zijn, blijkt uit de suggesties die het Statenlid doet. "Op treinstations kunnen treinkaartjes gekocht worden bij kaartautomaten van Blauwnet. Waarom is het niet mogelijk om bij deze automaten ook buskaartjes te kopen." Van Moorsel wil van gedeputeerde Bert Boerman weten of hij dit in de toekomst mogelijk wil maken.

In gesprek met NS

En ook bij de NS ligt een mogelijkheid, weet Van Moorsel. "De NS biedt de mogelijkheid aan reizigers om via internet een treinkaartje te kopen inclusief het natransport per bus", legt het Statenlid uit. Maar die optie is alleen mogelijk voor bestemmingen in Brabant en de regio Arnhem/Nijmegen.

"Waarom niet voor bestemmingen in Overijssel, zoals Giethoorn, Slagharen of Hellendoorn?" Van Moorsel wil van gedeputeerde Boerman weten of hij bereid is met de NS afspraken te maken.

Betalen met smartphone

Waar de partij aan de ene kant pleit voor een soort van revival van cash geld wil de partij aan de andere kant dat het makkelijker wordt om een buskaartje met de mobiele telefoon te betalen. "In veel landen is het mogelijk een kaartje voor de bus met een smartphone per app of

sms te kopen. Met name voor buitenlandse reizigers, die dat in hun eigen land gewend zijn, is dat zeer handig. Waarom kan dat niet in Overijssel?"