Expeditie Oost: Cultuur snuiven in het zandloper- en radiomuseum

We begonnen in Hengelo waar we op bezoek gingen bij de oudste museumdirecteur van Nederland. Henk de Groot wordt volgende maand 89 jaar oud, maar van stoppen wil hij nog niet weten. Het wordt wel elke keer wat lastiger voor hem, omdat hij erg veel last heeft van zijn astma. Dat is ook de reden waarom hij vroeger als kleine jongen al is begonnen met het verzamelen van radio's. Die collectie heeft hij nu tentoongesteld in zijn prachtige museum:

Van Henk kregen we de gouden tip om eens een kijkje te gaan nemen bij het Zandlopermuseum van Henny Bijkerk. Dat lieten we ons geen twee keer vertellen. Met gierende banden vertrokken wij naar Glanerbrug en ietwat brutaal klopten we bij Henny aan om daar een reportage van te maken, dat mocht en het resultaat ervan mag er zeker zijn: