OM eist maximale werkstraf tegen jonge Amsterdammers die vals geld uitgaven

Tegen twee 20-jarige mannen uit Amsterdam is een werkstraf van 240 uur en een half jaar voorwaardelijke celstraf geëist. De twee liepen in september 2017 tegen de lamp toen ze bij supermarkten in Wierden, Almelo en Oldenzaal valse biljetten van vijftig euro uitgaven. Onderzoek tegen de twee bracht aan het licht dat ze 84 valse bankbiljetten uitgaven bij zeker elf supermarkten en winkels in het hele land.

De handelswijze van de twee was volgens de officier van justitie steeds hetzelfde. Er werd eerst bij een supermarkt een zak chips of een flesje drinken afgerekend met een vals briefje van vijftig euro en als dat zonder problemen verliep, dan werd er voor een paar honderd euro aan cadeaukaarten gekocht.

Eerder veroordeeld

Bij de politie wilde de ene 20-jarige niets zeggen over het uitgeven van het geld. De man werd al wel twee keer eerder veroordeeld, omdat hij vals geld uitgaf. De andere kwam met het verhaal dat hij iemand een pakketje zag verstoppen in wat struiken. Toen hij een kijkje nam, bleken het valse bankbiljetten te zijn.

De twee, die elkaar kennen omdat ze beiden bij dezelfde voetbalvereniging speelden in hun woonplaats, verschenen maandagmiddag niet bij hun rechtszaak voor de rechtbank in Almelo. Dat komt volgens hun advocaat omdat de ene inmiddels als prof voetbalt bij een Zweedse club in de tweede divisie en de andere vanwege 'familieperikelen' in Engeland zit.

Opgegroeid in de Bijlmer

Volgens de advocaat gaat het om jongens die met achterstand opgroeiden in de Bijlmer en net als vele andere leeftijdsgenoten dromen van een carrière als profvoetballer. Het uitgeven van vals geld was een manier om wat te verdienen toen die droom in duigen viel. "Want laten we eerlijk zijn, spelen bij zo'n club in Zweden, dat brengt ook nou niet echt heel veel op", aldus de advocaat.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.