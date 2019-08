Magneetvissers vangen mortiergranaat in Deventer

Magneetvisser Angelo Mullekes is blij met de vangst. "Altijd gaaf om zo’n voorwerp op te vissen. We hebben hier ontzettend veel uit het water gehaald, denk aan een naaimachine uit de Eerste Wereldoorlog, een kogel, potten van meer dan 100 jaar oud en een ring met diamant. Dit is echt bizar veel."

Gevaarlijk vindt Mullekes het steeds populairder wordende magneetvissen niet. "Zo'n granaat kan nooit ontploffen als je er voorzichtig mee omgaat. In dit geval is het waarschijnlijk een rookgranaat, dus niet explosief. Ook als deze wel explosief was geweest, zou het niet gevaarlijk zijn, omdat zo'n ding vol zit met bijvoorbeeld zand."

Toch heb je nooit honderd procent garantie dat zo'n mortier veilig is. "Je moet er natuurlijk niet mee gaan gooien of in gaan zagen", sluit Mullekes af.

De mortiergranaat (Foto: RTV Oost / Teun van der Velden)

Fietsen, naaimachines en andere oude spullen werden uit het water gevist (Foto: RTV Oost / Teun van der Velden)