Expeditie Oost: Sportiviteit en gezelligheid tijdens het zwemontbijt van de Vroege Vogels uit Den Ham

Van mei tot en met eind augustus wordt er elke doordeweekse dag gezwommen door de leden van zwemvereniging de Vroege Vogels in zwembad de Groene Jager in Den Ham.

Een mooie club

"Wij zijn inmiddels meer dan een zwemvereniging. Gezelligheid, interesse in elkaar en een luisterend oor zijn een aantal facetten waar wij samen sterk in zijn", aldus Betsie Soepenberg. Vandaag is Betsie niet in zwempak, maar coördineert ze het jaarlijkse zwemontbijt.

Het jaarlijkse zwemontbijt van de Vroege Vogels uit Den Ham (Foto: RTV Oost / Gerard Hellwich)

"Het is zo fijn dat we dit samen kunnen doen. Inmiddels heb ik ruim 150 eieren gebakken en ik verwacht dat er nog wel een aantal bij zullen komen. We zijn iets na zeven uur begonnen en we bakken door tot tien uur", aldus een stralende Hennie Espeldoorn.

Zo oud als je je voelt

Ondertussen zien we een dame in volle vaart van de glijbaan roetsjen. "Heerlijk toch? Ik geniet met volle teugen. Mijn man en ik zwemmen hier iedere ochtend maar dan is de glijbaan dicht. Vandaag is hij speciaal voor het jaarlijkse zwemontbijt open. We sluiten het seizoen feestelijk af en straks in de winter gaan we zwemmen in Ommen en Vriezenveen", zegt een enthousiaste Anja Boom.

Het zwembad in Den Ham wordt volledig gerund door vrijwilligers en wij van Expeditie Oost kijken onze ogen uit. 'Samen staan we sterk', is een uitspraak die hier zeker tot zijn recht komt!

