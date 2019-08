Van den Kerkhof leidt Zwolle, Lindhout Heracles en Manschot Twente

De scheidsrechters voor komend weekend zijn bekend. Martin van den Kerkhof heeft vrijdagavond de leiding over de eerste wedstrijd van speelronde vijf in de eredivisie tussen FC Emmen en PEC Zwolle.

Een dag later fluit Allard Lindhout om 19.45 uur voor het begin van FC Groningen-Heracles Almelo en zondag is Jeroen Manschot om 12.15 de leidsman als FC Twente het in eigen huis opneemt tegen FC Utrecht. Bekijk hier het volledige schema en de stand in de eredivisie.

In de Keuken Kampioen Divisie is Edgar Bijl vrijdagavond de scheidsrechter bij FC Eindhoven-Go Ahead Eagles. Dit is het volledige schema en de stand in de 1e divisie.

Overijsselaars

Bas Nijhuis uit Enschede fluit zondag Willem II tegen Feyenoord en Björn Kuipers is nog geblesseerd.