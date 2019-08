Zwarte Cross over 'rotte appels': "Doe dit maar in je eigen huis of grot, maar niet bij ons"

"De boel slopen, dingen in de fik steken, seksueel onaanvaardbaar gedrag en hufterigheid; doe dit maar in je eigen huis of grot, maar niet bij ons. En als je bier drinkt: prima, maar als je je dan als een hufter gaat gedragen: drink dan niet", schrijft de organisatie in een uitgebreid statement op haar website.

Eind juli was in Lichtenvoorde de 23e editie van het festival. In totaal trok het festival 220.000 bezoekers.

Kleine minderheid

Volgens De Feestfabriek, die het festival organiseert, behoren de bezoekers die zich niet konden gedragen tot een kleine minderheid. "We zouden ervoor kunnen kiezen om hier geen aandacht aan te geven. Maar dat doen we toch wel, want we willen hier iets aan doen."

De Feestfabriek doet een beroep op de bezoekers om elkaar in de gaten te houden. "We kunnen een hele politiemacht optrommelen om van het kleine gedeelte overtreders af te komen, maar dat doen we niet. Spreek bezoekers aan op ongeoorloofd gedrag."

Keurig gedragen

Hoewel de organisatie in het statement ingaat op de mensen die zich niet konden gedragen, benadrukt de meeste bezoekers zich keurig hebben gedragen. "Mooi om de saamhorigheid te zien, hoe men elkaar helpt, een biertje aanbiedt – zelfs aan vreemden! – en zich als gasten in de Achterhoek gedraagt. Veel bezoekers zijn een verlengstuk van onze gastvrijheid en dat waarderen we zeer."