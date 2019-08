Biodiesel Kampen failliet verklaard

Biodiesel Kampen is vanmorgen failliet verklaard door de Overijsselse rechtbank. De eigenaar is vorige week veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig maanden vanwege fraude met biodiesel en het witwassen van zwart geld.

Het bedrijf verkeerde al in surseance van betaling, omdat zowel de eigenaar als zijn financieel directeur in de cel zaten vanwege de fraude. De financieel directeur is vrijgesproken, maar zijn echtgenote en zijn administrateur kregen een taakstraf opgelegd. Het bedrijf zelf moet een boete van 400.000 euro betalen. Bij Biodiesel Kampen en aanverwante bedrijven werkten zo'n veertig mensen.

Valsheid in geschrifte en witwassen

De eigenaar van het biodieselbedrijf heeft zich volgens de rechtbank samen met anderen schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte en witwassen. Hierbij is over een periode van vier jaar ongeveer drie miljoen euro onttrokken aan ondernemingen waarover de hoofdverdachte zeggenschap had. Dat gebeurde door middel van verschillende constructies zoals het opmaken van valse facturen. Het verkregen geld werd grotendeels omgezet in onroerende zaken in Nederland en op Bonaire.

Daarnaast maakte de Harderwijker zich schuldig aan valsheid in geschrifte tijdens de handel in zogeheten biotickets. In die biotickets stond dat door het biodieselbedrijf grote hoeveelheden biobrandstof op de Nederlandse markt waren gebracht zonder dat dit in werkelijkheid gebeurde. Dit leverde het bedrijf ongeveer twee miljoen euro op.

Verkoop

Curator is Reinier Quint uit Zwolle. Hij probeert het bedrijf te verkopen. Want, zoals hij het zelf formuleert: "Er is niets mis met het bedrijf zelf. Zie het als een mooie auto waarmee iemand te hard heeft gereden. De chauffeur wordt bestraft, maar de auto blijft nog steeds een prima auto."