De 'Ommen-connectie': Hoe miljoenen aan coke de Hanzestad werden ingevoerd

Ze voelen zich nog steeds enorm misbruikt: een aantal ondernemers uit Ommen. Zonder het te weten, raakten ze zijdelings betrokken bij een cocaïnetransport met een miljoenenwaarde vanuit Zuid-Amerika naar de rustige Hanzestad. "We zijn er gewoon ingestonken", zegt één van de ondernemers. Aanstaande donderdag buigt de rechtbank zich voor het eerst over de grote coke-zaak. RTV Oost deed alvast onderzoek naar de 'Ommen-connectie'.

Het is 15 juli 2015, een bewolkte zomerdag. Het is zo'n 22 graden. Op bedrijventerrein De Strangen in Ommen draait alles op zomertempo. Wanneer ineens een Belgische vrachtwagen met container achteruit de doodlopende Nieuwelandstraat inrijdt, draait menigeen even het hoofd. "Wat heeft de buurman nu voor handel op de kop getikt", wordt er gezegd.

Kijk naar buiten, er gebeurt van alles! getuige

Vreemde vogel

Als er een onbekende op een heftruck komt aanrijden, letten de omstanders beter op. "Wat is dat voor vreemde vogel?" Op het moment dat de container opengaat en de heftruck de eerste pallet op de vork heeft, stormt een arrestatieteam de straat in. Bedrijventerrein De Strangen schrikt op: "Kijk naar buiten", wordt er geroepen. "Er gebeurt van alles!"

Leden van het arrestatieteam slaan de chauffeur van de heftruck in de boeien. Om de hoek worden mannen aangehouden die in een auto zitten te wachten. Ze zijn in het bezit van een wapen. Aan de vork van de heftruck is een pallet gespietst met daarop flessen. Het lijken flessen cola, omwikkelt met folie. Achteraf zal blijken dat er in de flessen siroop zit, waar cocaïne in is opgelost. De waarde van de drugshandel loopt in de miljoenen.

Bang

"Ja, dat was een heel spektakel toen", zegt een getuige van destijds. "We hebben er veel over gefantaseerd, want er moet toch iemand heel boos zijn geweest dat die lading werd gepakt."

Sommige omstanders waren best bang. "Ja, we hoorden dat die jongens doorgeladen wapens hadden." Ook het optreden van de politie maakte indruk. "De overbuurvrouw schrok zo van de honden die gebruikt werden door het arrestatieteam, dat ze wegrende. Daarbij struikelde ze over een hekje. Daar heeft ze nog zeker een jaar lang last van gehad."

Een deur van een koelcel in het pand waar de pallets gelost zouden worden, werd ingetrapt. "Er werd gekeken of er nog meer verdachten waren." De eigenaar van het pand zegt dat meerdere deuren flink beschadigd raakten. "De kosten zijn vergoed."

Ondernemers er ingeluisd

In totaal werden er vier verdachten aangehouden, drie uit Almelo en één uit Den Ham. Volgens verschillende ondernemers in Ommen zijn dat de mannen die achter de coke-handel zaten en die hen misleid hebben. Zo werden er op basis van goed vertrouwen ruimtes beschikbaar gesteld aan de verdachten, sleutels uitgeleend en een heftruck beschikbaar gesteld. "We zijn er allemaal ingeluisd."

Hoe is het dan gegaan? "Dat moet nog een heel geregel zijn geweest door de verdachten", zegt een getroffen ondernemer. Zo werd de container met cocaïne eerst vanuit Brazilië naar Antwerpen verscheept. "Daar moeten al de nodige mensen zijn omgekocht om ervoor te zorgen dat die container werd doorgelaten." Vanuit de Belgische havenstad ging het transport per vrachtwagen naar Ommen. Daar is voor voor zover bekend niemand omgekocht, maar is misbruik gemaakt van het goede onderlinge vertrouwen.

We zijn er allemaal ingeluisd ondernemer

Kwetsbaar

Zo vroeg een lokale makelaar aan een huurder van een opslag aan de Nieuwelandstraat of 'iemand' daar tijdelijk drie of vier pallets mocht stallen. Hij had dat verzoek gekregen van een contact in Den Ham. "Natuurlijk", zei de huurder van de opslag die er geen kwaad in zag. Hij kende de makelaar tenslotte en die staat goed bekend. "Dan moet je maar even de sleutel vragen aan m'n secretaresse." Zo gezegd, zo gedaan.

Diezelfde makelaar vroeg ook een tuinbedrijf in de buurt of die een heftruck te leen had. Ook dat verzoek werd ingewilligd. Op basis van 'ons kent ons' werd er onbedoeld een situatie gecreëerd die drugshandel in de kaart speelde. "Wij hebben een hele kwetsbare positie, zo zie je maar", zegt de makelaar. Geen van de ondernemers is verder verdachte in het onderzoek.

Schimmelen

Donderdag moet één van de vier destijds aangehouden verdachten zich verantwoorden voor de rechters in Zwolle. Het gaat om een nu 40-jarige Almeloër. Hij wordt bijgestaan door raadsman Vlug. "Wij hebben zelf verzocht om de zaak voor de rechter te brengen. Waarschijnlijk lag het onderzoek ergens in een la te schimmelen of zo. Maar mijn cliënt loopt al vier jaar lang rond met reclasseringstoezicht en daar word je niet vrolijk van. De zaak hangt als een molensteen om zijn nek. En toen hebben we tegen het openbaar ministerie gezegd, breng het voor de rechter of zet er een punt achter."

Het onderzoek lag waarschijnlijk in een la te schimmelen advocaat Vlug

De verdachte heeft volgens raadsman Vlug enkele maanden in voorarrest gezeten. "Hij was die dag daar aanwezig. De container die geleverd werd stond op naam van zijn vennootschap, maar verder heeft hij er niks mee te maken." Justitie kijkt daar anders tegenaan en ziet de man als hoofdverdachte. De officier van justitie zal donderdag een strafeis tegen hem uitspreken. Vlug daarover: "Ik ga er vanuit dat het OM rekening houdt met de leeftijd van de zaak. Het is al meer dan vier jaar geleden gebeurd."

De rechtszaak tegen een tweede verdachte wordt later gehouden, justitie ziet hem als medeplichtige. Een derde verdachte is vrijgesproken door de politierechter. De zaak tegen een vierde man die destijds werd aangehouden is geseponeerd.