Werkstraf en rijontzegging voor man uit De Krim voor veroorzaken dodelijk ongeluk bij Emmen

Een 67-jarige man uit De Krim is veroordeeld tot 180 uur werkstraf, omdat hij in juli vorig jaar een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de N34 bij Emmen. Ook krijgt hij van de rechtbank in Assen één jaar rijontzegging, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Bij het ongeluk kwam een motorrijder uit Emmen om het leven. Zijn vriendin, die achterop zat, raakte zwaargewond.

De man uit De Krim reed op 13 juli vorig jaar aan het begin van de avond vanuit de richting Coevorden in de richting van Odoorn. Vlakbij de afslag Emmen-Centrum zagen automobilisten en een vrachtwagenchauffeur die hem tegemoet kwamen, dat zijn auto geleidelijk richting de middenstreep van de auto weg reed en uiteindelijk op de verkeerde weghelft belandde.



Onder de auto

Een tegemoetkomende automobiliste kon hem nog net ontwijken door haar auto in de berm tegen de vangrail de parkeren. De motorrijder erachter week juist uit naar het midden van de weg toen de bestuurder uit De Krim opeens het stuur omgooide en terugging naar zijn eigen weghelft. Daarbij raakte hij de motor, die onderuit ging. Het slachtoffer schoof over het asfalt en belandde onder de auto die achter het stel uit De Krim reed.



De 64-jarige motorrijder uit Emmen was op slag dood. Zijn vriendin werd van de motor afgeslingerd. Zij moest zwaargewond naar het UMCG, waar uiteindelijk haar been moest worden geamputeerd.



Black-out?

Tijdens de emotionele rechtszaak twee weken geleden vertelde de man uit De Krim dat hij waarschijnlijk een black-out heeft gehad. Hij kan zich niet herinneren hoe hij op de verkeerde weghelft is terechtgekomen. Toen zijn vrouw opeens een vrachtwagen op hen af zag komen en gilde, gooide de man het stuur om. "De motorrijder heb ik nooit gezien", verklaarde hij.



De rechtbank vindt, net als het Openbaar Ministerie dat de man onoplettend heeft gereden en daarmee een misdrijf heeft gepleegd. Bij de straf is er rekening mee gehouden dat de man geen strafblad heeft, zich erg schuldig voelt en contact heeft opgenomen met de nabestaanden van de motorrijder uit Emmen. De straf is gelijk aan de eis van het OM.