Scheidend burgemeester Henk Jan Meijer ereburger van Zwolle

Kenners typeren Meijer als een burgemeester die 'Zwolle groter heeft laten denken.' Het ereburgerschap van Zwolle is een bijzondere titel. Behalve Henk Jan Meijer is Wim Waanders de enige andere nog levende Zwollenaar met die titel.

De Canadese Leo Major (overleden in 2008) kreeg in 2005 het ereburgerschap voor zijn grote rol bij de bevrijding van Zwolle aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Oud-burgemeester Job Drijber (overleden in 2016) werd in 2000 bevorderd tot ereburger van Zwolle.

Zwolle kent naast het ereburgerschap ook de erepenning. Die is veel vaker uitgereikt. Er is een overzicht gemaakt van alle ereburgers van Zwolle en alle houders van erepenningen van de stad.

Meijer ook ereburger van Den Haag

Net als vandaag in Zwolle werd Meijer in 2000 bij zijn vertrek uit Den Haag ook uitgeroepen tot ereburger van de hofstad. Daarmee is hij een van de weinigen in Nederland die ereburger is in twee steden. Bij zijn vertrek als wethouder en loco-burgemeester van Den Haag werd hij in 2000 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Burgemeester Meijer neemt afscheid (Foto: RTV Oost/ Mark Bakker)