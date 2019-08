Nieuw hoofdstuk in Sanderink-soap: ex sleept zakenman opnieuw voor rechter (Foto: RTV Oost)

De vermogende Twentse zakenman Gerard Sanderink is volgens zijn ex, Brigitte van Egten, bezig met een 'haat- en lastercampagne'. Ze daagt daarom hem, zijn bedrijf DSS en de directeur van DSS voor de rechter, zo bevestigd haar advocaat, de Amsterdamse Paul Tjiam.

Het conflict tussen Gerard Sanderink en Brigitte van Egten lijkt langzamerhand naar een hoogtepunt toe te werken. Het komende kort geding is de laatste in een rij van conflicten die begonnen is toen de illustere Rian van Rijbroek in het leven kwam van Sanderink. De 71-jarige Twent is eigenaar van IT-bedrijf Centric en bouwonderneming Strukton en hij staat in de Quote met een geschat vermogen van ruim zeshonderd miljoen.

'Haat- en lastercampagne vanuit DSS'

Volgens Van Egten speelt de interim-directeur van het Goorse Dutch Solar Systems (DSS), Martin Duthler, een centrale rol in de 'haat- en lastercampagne' tegen haar. Van Egten was tot enkele maanden geleden zelf directeur van DSS, totdat eigenaar Sanderink haar ontsloeg. Hij deed dat omdat hij ervan overtuigd was dat ze had gefraudeerd, hoewel meerdere accountantsonderzoeken haar volledig vrijpleitten.

Volgens Van Egten is Duthler in de persoonlijke DSS e-mailbox van Van Egten gaan graven en heeft hij daaruit informatie gevist. Volgens advocaat Tjiam begint hier de 'haat- en lastercampagne' van Duthler die volgens hem een 'persoonlijke relatie' is van Van Rijbroek. Tjam over Duthler: "Deze informatie heeft hij voorzien van onjuist en gekleurd commentaar. Die e-mails heeft Sanderink, tezamen met andere onjuiste informatie en valse beschuldigingen, naar de landelijke pers gestuurd."

Sanderink; Van Egten verantwoordelijk voor FIOD inval

Sanderink beschuldigde zijn ex niet alleen van fraude maar hij houdt haar ook verantwoordelijk voor de FIOD inval, op 15 februari, bij zijn bedrijf Strukton. De FIOD deed dat op verdenking van het betalen van steekpenningen bij het verkrijgen van een opdracht in Saoedi-Arabië, daar bouwt Strukton mee aan een metro in de hoofdstad Ryaad, een opdracht met een waarde van een miljard euro.

Rian van Rijbroek lijkt een sleutelrol in het verhaal te spelen. In de media heeft zij de reputatie van 'cybercharlatan', na een optreden als deskundige op het gebied van internetveiligheid heeft Nieuwsuur zelfs excuses aangeboden. Ook een boek over 'cybersecurity' dat ze samen met voormalig minister Willem Vermeend schreef, werd uit de handel genomen vanwege plagiaat. En de top van Centric, het IT bedrijf van Sanderink, is opgestapt omdat ze niet wil samenwerken met Van Rijbroek.