Agente in burger hielp 12-jarig meisje in Hengelo die lastig werd gevallen door man

Een 12-jarig meisje in Hengelo had op 13 mei dit jaar geluk dat een politieagente in burger zag dat ze lastig werd gevallen door een 34-jarige man. De agente, die vrij was, zag dat het meisje erg angstig was en greep in. Zo voorkwam ze dat de man het meisje mogelijk zou aanranden. Dat werd vanmiddag duidelijk tijdens een pro-formazitting voor de rechtbank in Almelo.

Tijdens de zitting werd duidelijk dat er mogelijk tbs boven het hoofd van de man hangt. Uit een voorlopig onderzoek werd al duidelijk dat er grote zorgen zijn, omdat er sprake is van meerdere psychische problemen bij de man. Deze uitkomst was voor de rechtbank een belangrijke reden om een verzoek van zijn advocate, om tot vrijlating over te gaan, af te wijzen.

'Door middelengebruik directer'

De man zou aan het meisje gevraagd hebben of zij hem oraal zou willen bevredigen. Volgens zijn advocate was het allemaal niet zo erg. Het meisje was niet in gevaar en kon elk moment weglopen. "Uiteindelijk liep mijn cliënt zelf weg", stelt de advocate die aangaf dat de man zich door drank- of drugsgebruik wellicht wat ongepast had uitgelaten. "Meneer is van zichzelf al vrij direct en nu was hij door middelengebruik nog wat directer."



"Ik ben erg huiverig wat er was gebeurd als deze politievrouw in niet had ingegrepen", vertelde de officier van justitie. Zeker omdat de man bij de politie aangaf dat hij dacht dat het meisje zeker 18 jaar oud was en dat hij op zoek was naar een mavo/havo-meisje. Volgens de advocate bedoelde haar cliënt "dat die nog niet met een rugzak vol problemen uit een relatie komen".

De rechtszaak tegen de man gaat half oktober verder. Voor die tijd wordt de man door gedragsdeskundigen onderzocht.