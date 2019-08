Enschede gaat verkoop en gebruik lachgas aan banden leggen

Enschede wil de verkoop en het gebruik van lachgas inperken. Het college van B&W wil de verkoop en het gebruik van lachgas verbieden in de openbare ruimte, in voor publiek toegankelijke gebouwen en tijdens evenementen.

In mei nam de gemeenteraad al een motie hierover aan, waarin werd opgeroepen om te onderzoeken op welke manier de verkoop en het gebruik van lachgas ingeperkt kan worden. Het verbod wordt in de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) opgenomen.

"De afgelopen dagen is in de media veel aandacht besteed aan de effecten die het gebruik van lachgas op de gezondheid kan hebben. Met name het bericht dat in Twente twee jonge mensen zijn opgenomen met een incomplete dwarslaesie als gevolg van overmatig gebruik van lachgas, heeft diepe indruk gemaakt", vertelt burgemeester Onno van Veldhuizen. "Mooi dat we daarmee in Enschede voorop lopen."

Een overtreding kan worden bestraft met een celstraf van maximaal drie maanden of een geldboete die kan oplopen tot 4150 euro. De gemeenteraad beslist in september over het voorstel.