Nouryon blijft onder verscherpt toezicht Staatstoezicht op de Mijnen

Ook vond SodM dat Nouryon te weinig haast had met het opruimen van zoutholtes die niet meer worden gebruikt. Sinds 2016 is er volgens SodM veel verbeterd, maar niet genoeg.

Verbeteringen

De toezichthouder eist dat Nouryon per direct verbeteringen doorvoert ten behoeve van de veiligheid van het personeel en bescherming van het milieu. Ook eist SodM dat Nouryon het veiligheids- en milieubewustzijn onder het personeel zo snel mogelijk verbetert.

In een reactie stelt SodM dat ze enerzijds blij is met de verbeteringen die de afgelopen drie jaar zijn doorgevoerd. Daarin ziet de toezichthouder dat Nouryon serieus werk maakt om veiligheid "in alle aspecten stevig te verankeren in haar mijnbouwactiviteiten". "Anderzijds maken de geconstateerde tekortkomingen duidelijk dat er nog een weg te gaan is", stelt SodM. "Het verscherpt toezicht blijft in stand totdat de verankering van de (arbo)veiligheid en zorg voor het milieu in voldoende mate gerealiseerd is."

Nouryon moet zich elk half jaar melden bij de toezichthouder en laten zien welke verbeteringen ze heeft doorgevoerd.