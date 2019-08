Almelose draaideurcrimineel wil einde aan veelplegersmaatregel

De rechtbank in Almelo veroordeelde de man vorig jaar tot de veelplegersmaatregel, omdat hij betrokken was bij een inbraak in een café. Agenten zagen na een inbraakmelding de man rijden in zijn scootmobiel en hoorden hem de buitgemaakte geldcassette's weggooien. Het is de derde keer al dat de man in het kader van de maatregel in een veelplegerskliniek zit.



'Samenloop omstandigheden'

De Almeloër zit sinds juni in een kliniek, maar heeft daar behalve wat creatieve therapie nog geen behandeling gehad. Dat komt volgens een begeleidster door een samenloop van omstandigheden. Zo was het erg lastig om een kliniek te vinden die past bij de behandeling die de veelpleger nodig heeft. Dat er nog niet behandeld wordt, heeft twee redenen: aan de ene kant is er een periode waarin de patiënt geobserveerd wordt, aan de andere kwam de man in de kliniek aan het begin van de vakantieperiode waardoor er minder personeel was.



Als het aan de instelling ligt, blijft de man in de kliniek om te beginnen met zijn behandeling. Dat is ook het standpunt dat het Openbaar Ministerie inneemt. Volgens de officier van justitie heeft de man ook hulp nodig: "Ik eis deze maatregel vaak, omdat ik iemand gun dat hij die behandeling krijgt en dat gun ik u ook."



Geen vertrouwen

De Almeloër heeft geen vertrouwen in een goede afloop van de maatregel. Hij wil terug naar zijn geboortestad om daar uiteindelijk bij Aveleijn begeleid te gaan wonen en zorg te krijgen. Dat hij nog op het verkeerde pad gaat, daar is volgens zijn advocaat geen gevaar meer voor. Niet alleen is de man lichamelijk zo afgetakeld dat hij verzorging nodig heeft, hij is "ook helemaal klaar met zijn oude leven".



De wet 'Maatregel Plaatsing in een inrichting voor Stelselmatige Daders' (ISD) werd in 2004 ingevoerd en heeft een tweeledig doel. Aan de ene kant om door een langdurige gedwongen opname te komen tot een succesvolle behandeling, zoals voor het afkicken van drugs of drank. Op die manier wordt er gewerkt aan een succesvolle resocialisatie. Aan de andere kant verlost het de maatschappij voor twee jaar van de overlast die veelplegers met zich meebrengen.

Uit onderzoeken die in 2012 en 2014 gehouden werden, bleek dat de maatregel niet altijd effect heeft. Wel is de gemiddelde recidivekans bij ISD'ers kleiner vergeleken met veelplegers die bijvoorbeeld in het kader van bijzondere voorwaarden behandeld worden. Of de Almeloër binnenkort naar huis kan of dat hij toch nog een klein jaar in de veelplegerskliniek moet blijven, dat wordt over twee weken bekend. Dan doen de rechters in Almelo uitspraak in de zaak.