OM wil scoutingleider (20) jarenlang opsluiten voor ontucht met jonge meisjes in Ommen

Tegen een 20-jarige scoutingleider uit het Friese Feanwâlden is tbs met dwangverpleging en vier jaar cel geëist. Tijdens een zomerkamp in Ommen zou hij ontucht hebben gepleegd met zeven- en achtjarige meisjes. Hij zou de meisjes hebben betast en foto's hebben gemaakt onder de douche.

De zaak kwam aan het rollen, nadat de Australische politie de foto's op internetfora had gevonden. De Nederlandse recherche ontdekte vervolgens dat de foto's tijdens een scoutingkamp in 2017 waren gemaakt en achterhaalde het IP-adres van de verdachte. Na zeven verhoren bekende hij.

Er waren veel ouders in de twee rechtszalen die voor de zaak waren vrijgemaakt. De moeder van een van de slachtoffers had twee dochters op het kamp in Ommen. Ze is bang dat de foto's van haar dochter nooit van het internet verdwijnen. Andere ouders delen die angst: "Bij de scouting horen kinderen zich veilig te voelen", vertelde een moeder.

"Er zijn geen excuses voor wat ik gedaan heb" verdachte

De man was in 2014 al opgepakt wegens bezit van kinderporno. Het politie en het Openbaar Ministerie besloten hem een tweede kans te geven en sleepten hem niet voor de rechter.

Half miljoen afbeeldingen

Toch ging de Fries thuis verder met het uitbreiden van zijn verzameling kinderporno. Sterker nog, hij speelde een centrale rol in een kinderpornonetwerk en hielp om bestanden te delen. Volgens het OM is hij verantwoordelijk voor verspreiding van ruim een half miljoen afbeeldingen.



"Er zijn geen excuses voor wat ik gedaan heb", zei de verdachte. Een behandeling voor zijn seksuele voorkeur voor minderjarigen kwam nooit van de grond, zei hij. Hij was eenzaam en vond erkenning op de verboden internetfora. In het verspreiden van de beelden zag hij aanvankelijk geen kwaad.



De uitspraak is over twee weken.