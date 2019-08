Tactus steunt voorstel gemeente Enschede: 'Ontmoedig gebruik lachgas'

"Wij zijn voor een ontmoedigingsbeleid", zegt maatschappelijk werker Rob Meeuwsen. "Ik ben geen jurist, maar ik denk dat een algeheel verbod juridisch moeilijk ligt."

Vandaag maakte de gemeente Enschede bekend de verkoop en het gebruik van lachgas snel aan banden te willen leggen. Een prima idee, vindt Meeuwsen. "Lachgas is een partydrug. Als je het weghoudt bij feesten en evenementen, heb je gelijk al een grote hap te pakken."

Hieronder geeft Rob Meeuwsen tekst en uitleg over lachgas. Hij beantwoordt onder meer de vraag hoe slecht lachgas voor je is.

Wat is lachgas?

“Het is een narcosegas. Het werd voornamelijk gebruikt bij bevallingen. Vrouwen mochten het zichzelf toedienen. Zo konden ze hun eigen verdoving regelen. Er is wel een belangrijk verschil met het gas dat de jongeren gebruiken en het gas dat in ziekenhuizen wordt gebruikt. In ziekenhuizen voegen ze er zuurstof aan toe. Dat is een heel belangrijke toevoeging. Daarmee voorkom je zuurstoftekort bij een patiënt.”

Is het gebruik van lachgas gevaarlijk?

Er is een aantal gebruikers in het ziekenhuis beland met serieuze schade aan de zenuwen. Bij overmatig gebruik van lachgas krijg je schade aan je zenuwen, vaak als gevolg van een vitaminetekort. Dit is hetzelfde effect dat je ook bij langdurig alcoholmisbruik ziet. Gebruikers krijgen tintelde handen en mogelijk ook korsakov. Dat is ook een aandoening die veroorzaakt wordt door vitaminetekort.



Lachgas gebruiken in combinatie met alcohol is niet slim, want het zijn allebei verdovende middelen die dezelfde uitwerking hebben. Je hartslag en je bloeddruk kunnen ervan naar beneden gaan. De combinatie kan dit versterken.



Maakt het uit hoe je lachgas gebruikt?

Gas rechtstreeks uit een capsule is bijvoorbeeld heel koud. Zó koud zelfs dat je longen kunnen bevriezen. Als je longen zijn bevroren doen ze het niet meer en krijg je zuurstof tekort. Dat kan hersenschade veroorzaken.

Wie lachgas inademt via een ballon, loopt ook een risico op zuurstoftekort. Dat komt omdat de ballonnen voor honderd procent gevuld zijn met lachgas. Geen zuurstof dus. Als je dat maar lang genoeg doet, gaat het ook niet goed met je.



Waar kun je het kopen?

De capsules zijn heel makkelijk verkrijgbaar. Bij supermarkten en andere zaken. Ook online is er makkelijk aan te komen. De capsules worden bijvoorbeeld gebruikt in slagroomspuiten. Om de boel onder druk te zetten. Ook in kroegen en op festivals zijn ballonnen met lachgas te koop.

De verkoop van lachgas is door een Europese wetswijziging in 2016 een stuk eenvoudiger geworden. Vanaf dat jaar valt de verkoop onder de Warenwet en niet langer onder de Geneesmiddelenwet.



Zien mensen lachgas als drug?

Lachgas heeft een heel onschuldig imago. Het is lachen om het te doen. Men doet er vrij luchtig over. Dat heeft als nadeel dat mensen gaan denken dat het inademen van gassen anders dan gewone lucht heel grappig is. Maar ons lichaam is gebouwd om bij het inademen zuurstof binnen te krijgen. Adem je wat anders in, dan kunnen dingen heel behoorlijk misgaan.

Gebruiken cliënten van Tactus ook?

Veel cliënten van Tactus hebben wel eens een capsule of ballon met lachgas genomen. Vaak op jonge leeftijd en een korte periode. We hebben nog niemand gesproken die zegt: 'Ik ben puur en alleen aan lachgas verslaafd'. Het lijkt iets voor erbij te zijn.

Hoe kijkt Tactus tegen het gebruik van lachgas aan?

Tactus wil strengere regels rondom het gebruik van lachgas en pleit voor een breed ontmoedigingsbeleid. Een verbod op het openlijk gebruik. Geen verkoop en gebruik meer op feesten en festivals. Op dat moment kan er ingegrepen worden. Niet een algeheel verbod.

We moeten ons realiseren dat stoffen als lachgas niet bedoeld zijn voor het recreatieve gebruik wat je nu ziet.