Boeren tellen vlinders met speciale emmers

In 2017 bleek uit onderzoek dat het aantal insecten flink is afgenomen. Reden voor LTO Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting om in actie te komen en een project te starten waarbij er een meetnetwerk ontstaat in agrarische gebieden.

Boer Wim Stegeman heeft zijn bedrijf in Lelystad en is al maanden druk aan het tellen. Hij denkt dat het ook voor boeren in Overijssel een mooi en interessant project is om in de toekomst aan mee te werken.

Emmers op verschillende locaties

Hij heeft drie emmers op zijn velden staan. "Ik doe mee, omdat ik bewustwording wil creëren. Ik heb de emmers op verschillende stukken grond staan, zodat ik kan kijken waar de vlinders het meeste op af komen", aldus Stegeman.

Nachtvlinders

"We tellen nachtvlinders, omdat die zich makkelijk laten vangen. Ze komen af op het licht en vliegen zo de emmer in. De boer maakt van iedere vlinder een foto en stuurt dat op naar De Vlinderstichting. Zo wordt het gemonitord, zegt vlinderexpert Jurrien van Deijk.

Pilot

Op dit moment doen er twintig boeren in Nederland mee aan het project. Maar, als het aan boer Wim ligt doen er in de toekomst veel meer boeren mee. "Als Overijsselse boeren geïnteresseerd zijn om mee te doen kunnen ze dat laten weten aan De Vlinderstichting. Er moeten dan nog wel eerst meer emmers beschikbaar komen."