Expeditie Oost: Therapeutisch plakken ter voorbereiding op het corso van Stöppelhaene Raalte

"Al jaren zeiden we tegen elkaar dat het ooit een keer moest gebeuren. Vaak kwamen dat soort uitspraken tijdens de Stoppelhaene zelf én nadat we een aantal biertjes genuttigd hadden. Maar nu is het dan echt zover, vriendengroep De Matties is present dit jaar", aldus Robert Nijkamp.

Vriendengroep De Matties (Foto: Esther Rikken)

Veel, heel veel werk

Samen met zijn vrouw Renate is hij druk doende om de zoveelste zaadjes tegen hun kleine karretje te drukken. "Gelukkig doen we mee in de categorie met de kleinste wagens want anders hadden we een en ander niet eens afgekregen. Het is best veel werk, therapeutisch bijna".

Natuurlijke materialen

"Alle materialen die we gebruiken komen uit de natuur. Een mooi beginsel maar soms best lastig wanneer je beginnend bent. Je wilt tenslotte ook kleuren gebruiken die niet in de natuur voorhanden zijn en dus moet je creatief zijn", aldus Renate.

Gekleurde rijst .... (Foto: Esther Rikken)

Nu al een succes

"Maar samen met onze vrienden en alle kids hebben we ontzettend veel plezier beleeft aan de bouw van de creatie, het heeft ons al vriendengroep veel gebracht. En ondanks dat we donderdagmiddag pas het corso van de Stöppelhaene lopen, weten we nu al dat vriendengroep De Matties volgend jaar weer mee zal doen", aldus een stralende Robert.

Een therapeutische werkje ... (Foto: Esther Rikken)